Khởi công lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Khởi công Dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Sáng 5-1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã khởi công Dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Dự án nhằm tăng cường tiện ích, bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi, an toàn cho hành khách, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Khởi công xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Ảnh: MAUR

Dự án được triển khai sau khi UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư, trên cơ sở khảo sát thực tế lưu lượng hành khách tại các cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga trên cao. Ngay sau đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cùng các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án kỹ thuật và tổ chức thi công. Thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng.

Lắp đặt 8 thang máy với tải trọng 1.000 kg, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến Metro số 1. Ảnh: MAUR

Theo thiết kế, dự án lắp đặt 8 thang máy với tải trọng 1.000 kg, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc theo tuyến Metro số 1. Cụ thể, thang máy được lắp đặt tại các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và ga Đại học Quốc gia. Việc bố trí được tính toán phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện hữu, bảo đảm thuận tiện cho người dân tiếp cận nhà ga từ các hướng khác nhau.

Bên cạnh hạng mục thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Qua đó, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

Hiện nay, tuyến Metro số 1 vận chuyển trung bình khoảng 60.000 lượt hành khách mỗi ngày. Việc đầu tư lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành không chỉ là bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mà còn thể hiện cam kết của TPHCM trong việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng lấy người dân làm trung tâm. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị xanh, bền vững của thành phố.

