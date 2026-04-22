Miền Bắc đề phòng mưa đá do không khí lạnh trái mùa ảnh hưởng từ đêm 22-4

Chiều 22-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh trái mùa đang tiến sát khu vực biên giới phía Bắc và sẽ ảnh hưởng đến nước ta trong đêm 22-4, các địa phương cần đề phòng nguy cơ mưa đá.

Mưa đá xuất hiện ở Sơn La giữa tháng 4. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay ở phía Nam Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 22-4, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ, sau đó lan sang các khu vực khác của Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Ảnh vệ tinh khối không khí lạnh chụp lúc 17 giờ 47 phút ngày 22-4. Nguồn: Z.E

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với vùng hội tụ gió trên cao (từ khoảng 1.500 đến 5.000m), từ chiều tối 22-4 đến đêm 23-4, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 100mm/24 giờ.

Từ ngày 23 đến 24-4, khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 100mm/24 giờ. Từ chiều tối 23-4 đến ngày 25-4, khu vực Trung Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 70mm/24 giờ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do sự tương tác giữa không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại, các khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ chiều tối 22-4 đến ngày 24-4. Khu vực có nguy cơ cao gồm trung du và vùng núi phía Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Dưới tác động của không khí lạnh, ngày 23-4, nhiệt độ Bắc bộ sẽ giảm khoảng 5-7 độ C, phổ biến còn 26-28 độ C, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng ở vùng núi khoảng 19-21 độ C, khu vực trung du và đồng bằng khoảng 21-23 độ C. Từ ngày 23-4, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển mát.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 23-4 sẽ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, kèm mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân ở phía Bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi có dông. Khi có mưa đá, cần ở trong nhà kiên cố, tránh gần cửa kính. Người dân cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, tắt thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ngoài trời.

PHÚC VĂN