Thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo dư địa, động lực mới để phát triển mạnh hơn

Sáng 22-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đa số ý kiến bày tỏ đồng thuận cao, cho rằng Đồng Nai hội đủ các tiêu chuẩn về kinh tế, dân số và vị trí chiến lược để trở thành cực tăng trưởng mới. Việc thành lập TP Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tạo dư địa, động lực mới để địa phương phát triển mạnh hơn.

Các đại biểu cho rằng cần tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển xanh, bền vững, có tính liên kết vùng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối, nhất là sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống logistics hiện đại. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để địa phương bứt phá, đồng thời giải quyết tốt các thách thức về môi trường và nhà ở xã hội.

Nhiều ý kiến đánh giá Đồng Nai là địa phương phát triển mạnh. Hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước về quy mô kinh tế, sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được kỳ vọng sẽ mở thêm không gian phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

ĐB Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) đề xuất Quốc hội, Chính phủ sớm có cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để Đồng Nai bứt phá nhanh hơn. Đồng thời, địa phương cần đẩy nhanh thực hiện đồng bộ các quy hoạch, chú trọng phân bổ hài hòa hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội giữa các vùng, khu vực, rút ngắn khoảng cách phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) cho rằng, với quy mô và tốc độ phát triển hiện nay, Đồng Nai không chỉ là địa phương có kinh tế phát triển mạnh mà còn hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới.

Nhấn mạnh quy hoạch đô thị phải đi trước một bước, ĐB Tạ Đình Thi (Hà Nội) đề nghị Đồng Nai xây dựng cấu trúc đô thị theo mô hình đa trung tâm; lấy giao thông công cộng gắn kết đồng bộ không gian trên cao và không gian ngầm làm trục phát triển, nhất là các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao kết nối với sân bay Long Thành, TPHCM và các vùng phụ cận, nhằm hiện đại hóa hạ tầng, giảm ùn tắc và ô nhiễm.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sẽ ghi nhận, phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung có thể thực hiện ngay. Đối với những việc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và Chính phủ, Chính phủ sẽ chỉ đạo địa phương khẩn trương thực hiện; với những nội dung cần xây dựng đề án, các cơ quan liên quan sẽ sớm hoàn thiện để ban hành theo thẩm quyền.

Đối với cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho TP Đồng Nai, Chính phủ sẽ chỉ đạo thành phố cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền; sau khi có ý kiến, sẽ thể chế hóa thành nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét vào thời điểm phù hợp.

