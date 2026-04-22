Củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở

Sáng 22-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Góp ý dự thảo, ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) nêu thực tế nhiều địa phương, trong đó có TPHCM, đang gặp khó trong phát triển văn hóa cơ sở do thiếu cơ sở vật chất, kinh phí và nhân sự chuyên môn. TPHCM đã thành lập 168 trung tâm cung ứng dịch vụ công tương ứng với 168 xã, phường, đặc khu, nhưng nhiều đơn vị chưa thể hoạt động do chưa được bảo đảm điều kiện vận hành. Trong khi đó, nhiều thiết chế văn hóa cơ sở xuống cấp nhưng chưa được duy tu, sửa chữa do vướng quy định về tài sản công.

Bên cạnh đó, nhân sự hiện chủ yếu làm công việc hành chính, thiếu người có chuyên môn về văn hóa, thể thao; việc xã hội hóa cũng gặp khó do thiếu khung pháp lý, địa vị pháp lý của các trung tâm cấp xã chưa rõ ràng. Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng bị thu hẹp, khiến mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, rất khó đạt được.

Từ thực tế đó, ĐB Trần Thị Diệu Thúy đề nghị thành lập đơn vị đa chức năng thay thế các thiết chế đã giải thể trước đây như trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, điểm sinh hoạt cộng đồng; đồng thời có mô hình quản trị mới, bảo đảm tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy. Với địa phương khó khăn, ĐB đề xuất quy định mức đầu tư tối thiểu cho thiết chế văn hóa cơ sở cấp xã theo đầu dân, từ 30.000-50.000 đồng/người/năm; cho phép thành lập thêm các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở khu dân cư xa trung tâm.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Phạm Duy Trang (TPHCM) cho biết khảo sát trên gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành cho thấy 50% trẻ sử dụng internet từ 1-3 giờ mỗi ngày; 18,8% sử dụng từ 4-6 giờ, thậm chí có trẻ dùng trên 10 giờ/ngày. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, thiết chế và không gian sinh hoạt văn hóa dành cho thiếu nhi còn thiếu hoặc hoạt động chưa hiệu quả, khiến một bộ phận trẻ tiếp cận nhanh với các trào lưu bên ngoài nhưng thiếu điều kiện tiếp nhận, nuôi dưỡng giá trị văn hóa truyền thống.

Từ đó, ĐB đề nghị xác lập rõ thiết chế văn hóa thiếu nhi là một cấu phần của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; định hướng mỗi xã có ít nhất 1 không gian sinh hoạt, trải nghiệm, sáng tạo văn hóa cho thiếu nhi theo hướng linh hoạt, đa chức năng, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, cần chủ động xây dựng hệ sinh thái sản phẩm văn hóa chất lượng, hấp dẫn, hiện đại, phù hợp lứa tuổi; có cơ chế phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật từ sớm, gắn kết nhà trường, gia đình và các tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cũng đề cập việc phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc, bảo tồn văn hóa các dân tộc trong thời đại số.

Giải trình tại hội trường, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu kỹ ý kiến các đại biểu, rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng những chính sách đã rõ, khả thi, đồng thuận cao sẽ quy định ngay trong nghị quyết; những nội dung cần điều hành linh hoạt sẽ giao Chính phủ quy định chi tiết. Bộ trưởng cũng cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của ĐB TPHCM về việc củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, trong đó có các thiết chế dành cho thanh, thiếu nhi.

