Phản hồi bài viết “Bãi rác nhếch nhác ven đường”

Sau khi Báo SGGP đăng bài viết “ Bãi rác nhếch nhác ven đường ” (vào ngày 20-4), ngày 21-4, Sở NN-MT TPHCM có văn bản cho biết đã kiểm tra và đề nghị địa phương xử lý.

Qua kiểm tra thực tế ngày 21-4, cơ quan chức năng ghi nhận tại tuyến đường Láng Lớn - Kim Long (xã Kim Long, TPHCM) có một điểm tập kết rác thải tự phát, với khối lượng ước khoảng 3 tấn.

Chủ yếu là rác sinh hoạt do người dân vứt bỏ trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

Bãi rác nhếch nhác tại xã Kim Long. Ảnh: QUANG VŨ

Sở NN-MT TPHCM xác định vị trí trên thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý của UBND xã Kim Long. Do đó, sở đã có văn bản đề nghị UBND xã khẩn trương tổ chức thu gom, xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền người dân không xả rác bừa bãi, bố trí lực lượng duy trì vệ sinh, không để tái diễn tình trạng phát sinh điểm rác tự phát.

Sở cũng đề nghị các địa phương tăng cường ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, nhất là trong thời gian chuẩn bị các dịp lễ lớn sắp tới.

TRÚC GIANG