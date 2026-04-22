Khánh Hòa: Phát hiện quần thể voọc chà vá chân đen hơn 1.000 cá thể

Quần thể voọc chà vá chân đen tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) ước tính từ 889 đến 1.139 cá thể, thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Ngày 22-4, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp nhóm nghiên cứu hoàn thành khảo sát, ghi nhận nhiều dữ liệu quan trọng về loài voọc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) – loài linh trưởng quý hiếm đang được ưu tiên bảo tồn.

Phát hiện quần thể voọc chà vá chân đen tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Ảnh: VQG Núi Chúa - Phước Bình

Kết quả nghiên cứu thực hiện với 1.440 lượt quan sát ngoài thực địa tại 3 khu vực cho thấy, voọc chà vá chân đen có quỹ thời gian hoạt động đặc trưng của loài ăn lá, trong đó thời gian nghỉ ngơi chiếm 38,9%, ăn chiếm 25,5% và quan sát chiếm 20,13%. Loài hoạt động chủ yếu từ sáng sớm đến chiều tối, thích nghi với điều kiện sinh thái rừng khô hạn đặc trưng của khu vực.

Cận cảnh cá thể voọc chà vá chân đen. Ảnh: VQG Núi Chúa - Phước Bình

Nghiên cứu cũng ghi nhận bước đầu 19 loài thực vật làm thức ăn, trong đó lá non chiếm tỷ lệ áp đảo (hơn 88%), cho thấy sự phụ thuộc lớn của loài vào nguồn thức ăn tự nhiên trong rừng.

Đặc biệt, quần thể voọc chà vá chân đen tại VQG Núi Chúa - Phước Bình hiện ước tính từ 889 đến 1.139 cá thể, là một trong những quần thể lớn nhất Việt Nam. Các đàn voọc chà vá chân đen tại đây chủ yếu sinh sống trong các kiểu rừng thường xanh trên núi thấp, tập trung ở khu vực phía Đông và Đông Bắc của VQG, đàn lớn nhất ghi nhận có tới 60 cá thể. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược bảo tồn lâu dài đối với loài voọc chà vá chân đen tại khu vực.

Một góc Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa)

Tuy nhiên, hiện loài động vật này đang đối mặt với nhiều nguy cơ như bẫy bắt, phá rừng, chăn thả gia súc, khai thác lâm sản ngoài gỗ và tình trạng phân mảnh sinh cảnh. Để bảo tồn hiệu quả, Ban Quản lý VQG Núi Chúa - Phước Bình và nhóm nghiên cứu đề xuất triển khai các giải pháp như trồng bổ sung cây thức ăn, phục hồi hành lang sinh thái, tăng cường giám sát và đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.



TIẾN THẮNG