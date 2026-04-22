Đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN

Ngày 22-4, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ năm 2019 đến nay, sở đã phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh (Quân khu 9), Viện Pháp y Quân đội và các đơn vị có liên quan tổ chức khai quật hơn 2.610 ngôi mộ liệt sĩ, lấy được 2.052 mẫu phục vụ giám định ADN.

Cán bộ Công an Cà Mau đến nhà thu nhận thông tin, lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ nhằm hoàn thiện hồ sơ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

Qua phân tích, đối chiếu với mẫu sinh phẩm thân nhân, xác định được 56 trường hợp hài cốt liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ và tổ chức 4 đợt công bố kết quả. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định danh tính 211 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và quy tập 239 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện còn 2.061 mẫu ADN đang được lưu giữ, chờ giám định.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2026, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giám định toàn bộ số mẫu đã thu thập, đồng thời mở rộng việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ.

* Tại Cà Mau, Công an tỉnh này cho biết, đã có hơn 21.000 liệt sĩ được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có hơn 4.400 trường hợp chưa xác định danh tính. Theo quy trình, cần thu thập thông tin hơn 8.900 thân nhân họ ngoại để phục vụ đối chiếu ADN thân nhân liệt sĩ. Hiện đã thực hiện được gần 4.200 trường hợp.

Việc thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ được tổ chức theo quy trình và có dữ liệu đối chiếu chặt chẽ. Lực lượng công an phối hợp đơn vị chuyên môn trực tiếp đến từng gia đình, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ lấy mẫu tại chỗ. Cách làm này phù hợp với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân cao tuổi khi tham gia cung cấp ADN xác định danh tính liệt sĩ.

