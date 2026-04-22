5 trận động đất xảy ra liên tiếp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Sáng 22-4, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cho biết, thông tin từ cơ quan chuyên môn, trong thời gian từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ hơn cùng ngày, trên địa bàn và khu vực lân cận đã ghi nhận 5 trận động đất liên tiếp.

Theo ông Trịnh Minh Hải, các trận động đất có cường độ nhỏ, đều dưới 3,1 độ Richter, nên không gây ảnh hưởng hay thiệt hại.

Cụ thể, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học trái đất) thông tin, trận thứ nhất xảy ra lúc 5 giờ 16 phút 56 giây, có độ lớn 3.0, tại tọa độ 14,991 độ vĩ Bắc – 108,120 độ kinh Đông, thuộc xã Trà Linh (TP Đà Nẵng), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Bản đồ chấn tâm trận động đất lần 5. Ảnh: Viện Các Khoa học trái đất

Trận thứ hai xảy ra lúc 5 giờ 18 phút 59 giây, độ lớn 2.8, tại tọa độ 14,859 độ vĩ Bắc – 108,162 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km, thuộc khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), giáp với xã Trà Linh.

Trận thứ ba xảy ra lúc 6 giờ 24 phút 41 giây, độ lớn 3.1, tại tọa độ 15 độ vĩ Bắc – 108,048 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km, tại xã Trà Linh.

Trận thứ tư xảy ra lúc 7 giờ 16 phút 39 giây, độ lớn 2.9, tại tọa độ 14,979 độ vĩ Bắc – 108,098 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km, tại xã Trà Linh.

Trận thứ năm xảy ra lúc 8 giờ 9 phút, độ lớn 2.6, tại tọa độ 14,981 độ vĩ Bắc – 108,114 độ kinh Đông, độ sâu khoảng 8,1km, tại xã Trà Linh.

Theo ông Trịnh Minh Hải, thực tế người dân địa phương không cảm nhận được rung lắc, sinh hoạt diễn ra bình thường. Chính quyền xã đã kiểm tra và chưa ghi nhận bất kỳ sự cố bất thường nào.

Ông Trịnh Minh Hải cho biết thêm, khu vực này trước đây từng ghi nhận các trận động đất có cường độ lớn hơn, tuy nhiên các rung chấn lần này ở mức rất nhẹ, không đáng lo ngại. Nội dung ứng phó động đất đã được lồng ghép trong phương án phòng chống thiên tai, địa phương tiếp tục theo dõi và sẽ kịp thời thông tin nếu có diễn biến mới.

XUÂN QUỲNH