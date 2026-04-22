Cần Thơ tìm giải pháp phát triển đô thị thông minh

Ngày 22-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh, nhằm thảo luận các giải pháp đưa thành phố trở thành trung tâm đô thị thông minh của vùng ĐBSCL.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, các sở ngành và tập đoàn công nghệ, viễn thông như: Viettel, VNPT, Mobifone…

Đến nay, TP Cần Thơ đã đạt 3/16 tiêu chí bộ tiêu chí thông minh (phiên bản 1.0 do Bộ Xây dựng ban hành), đang triển khai thực hiện 8/16 tiêu chí cấp độ 1. Trong đó, 3 tiêu chí thực hiện hoàn thành, gồm: hệ thống tiếp nhận phản ánh, yêu cầu của dân cư trực tuyến; công trình công cộng đô thị đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận dành cho người khuyết tật; nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

TP Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm đô thị thông minh của vùng ĐBSCL

Các tiêu chí đang triển khai, gồm: quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được lập trên nền tảng GIS; đường phố được giám sát trật tự an toàn giao thông theo thời gian thực; mạng lưới phân phối nước đô thị được giám sát bởi hệ thống nước thông minh; chất thải rắn đô thị được phân loại tại nguồn; hồ sơ sức khỏe điện tử hợp nhất; tài khoản thanh toán điện tử; camera giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự; thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu nền tảng GIS.

Hiện tại, TP Cần Thơ còn 5 tiêu chí cấp độ 1 chưa triển khai, gồm: chiếu sáng đường phố được quản lý bởi hệ thống quản lý hiệu suất ánh sáng; giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; tốc độ băng thông rộng di động; ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh bằng nhiều ngôn ngữ; hệ thống quan trắc không khí theo thời gian thực.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung quán triệt nhận thức và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong vận hành đô thị thông minh; tiếp tục đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, kho dữ liệu dùng chung của thành phố; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đội ngũ quản lý, vận hành mô hình đô thị thông minh; xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực xã hội hóa một cách linh hoạt, hiệu quả…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh cần xác định cụ thể nhiệm vụ, dự án trọng tâm, giải pháp triển khai, nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn, mốc thời gian rõ ràng, đặc biệt là phải xác định được kết quả đầu ra, sản phẩm thu về. Thành phố cam kết sẽ phân bổ đủ nguồn lực, kinh phí để triển khai phát triển đô thị thông minh xuyên suốt, thống nhất theo đúng kế hoạch đề ra.

TUẤN QUANG