Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nữ pháo binh

Trong không khí ấm áp, những nữ pháo binh năm xưa ôn lại câu chuyện xúc động của một thời đạn bom khốc liệt.

Sáng 22-4, tại phường Thủ Dầu Một, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ 5 đội nữ pháo binh tỉnh Thủ Dầu Một trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đại diện Ban liên lạc Lực lượng vũ trang Bình Dương, đại diện sở, ban, ngành cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, những nữ pháo binh năm xưa xúc động kể lại ký ức chiến trường.

Đó là những ngày hành quân trong mưa bom, bão đạn; những trận đánh ác liệt đối mặt với máy bay, xe tăng địch. Để rồi, nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ; nhiều người trở về nhưng mang trên mình thương tích suốt đời...

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM, Chủ nhiệm CLB Nữ kháng chiến Bình Dương, khẳng định các đội nữ pháo binh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử. Họ chính là những tấm gương để người trẻ noi theo.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một, chia sẻ, những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các dì, các cô, các chị đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Đó là nền tảng để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các nữ pháo binh

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tri ân đến 92 nữ pháo binh và thân nhân liệt sĩ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

TÂM TRANG