Cứu hộ thành công 2 cá thể gấu ngựa ở Nghệ An

Một hộ gia đình trên địa bàn xã Quang Đồng (tỉnh Nghệ An) đã tự nguyện chuyển giao cho cơ quan chức năng 2 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt lâu năm, để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn.

Hai cá thể gấu ngựa được nuôi nhốt trước khi chuyển giao cho cơ quan chức năng

Chiều 22-4, ông Lê Đại Thắng, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á, Vườn quốc gia Bạch Mã, Chi cục Kiểm lâm vùng II (thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) và cơ quan chức năng đã tổ chức cứu hộ, tiếp nhận 2 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt lâu năm, do một hộ gia đình tự nguyện chuyển giao.

Các cơ quan chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục chuyển giao theo quy định

Hai cá thể gấu ngựa này có tên khoa học là Ursus thibetanus. Mỗi cá thể nặng khoảng 90kg, được nuôi nhốt từ trước năm 2000 và đã được cơ quan chức năng tiến hành gắn chip quản lý lần 1 từ năm 2005, đến năm 2018 tiếp tục được gắn chip thế hệ mới lần 2. Đây là những cá thể gấu ngựa đã trải qua thời gian dài bị nuôi nhốt, cần được chăm sóc và phục hồi trong môi trường phù hợp hơn.

Cá thể gấu ngựa nặng khoảng 90kg

Ngay khi đạt được sự đồng thuận, Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhanh chóng phối hợp, hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Song song đó, Tổ chức Động vật châu Á với vai trò đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai các bước kỹ thuật phục vụ công tác cứu hộ.

Trong quá trình cứu hộ, các cá thể gấu ngựa được gây mê và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa căng thẳng. Dự kiến, gấu ngựa sẽ được đoàn cứu hộ di chuyển quãng đường gần 500km từ tỉnh Nghệ An vào TP Huế trong ngày, để đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, mỗi cá thể gấu ngựa sẽ được chăm sóc theo chế độ phù hợp, với không gian sống gần gũi tự nhiên cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y chuyên sâu...

Các cá thể gấu ngựa sẽ được cách ly để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

Kiểm tra phương tiện, lồng sắt để vận chuyển gấu từ Nghệ An vào Huế

Tin liên quan Cứu hộ gấu ngựa Misa nặng 120kg từ một doanh nghiệp

DƯƠNG QUANG