Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở

Ngày 22-4, liên quan đến vụ sạt lở làm 4 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sạt lở

Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại; mong người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định chỗ ở, từng bước khôi phục cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đứng giữa) khảo sát hiện trường sạt lở

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương rà soát thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời; xây dựng phương án lâu dài nhằm ổn định đời sống người dân. Bên cạnh đó, cần chủ động theo dõi tình hình, có giải pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ sạt lở tái diễn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 5 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trích từ nguồn Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ cho 4 hộ bị ảnh hưởng hoàn toàn, mỗi hộ 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ 30 triệu đồng cho 2 hộ sửa chữa lại nhà ở.

Khu vực sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn 4 căn nhà
Lực lượng công an, biên phòng hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời đến nơi an toàn

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 21-4, khu vực nhà dân cặp kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu (nằm trên tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành) xảy ra sạt lở, làm 4 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, 2 căn bị sạt lở một phần. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.

TẤN THÁI

