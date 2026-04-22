Đắk Lắk: Đình chỉ công tác cán bộ CSGT để điều tra vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong

Ngày 22-4, nguồn tin Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu tá N.Q.H., cán bộ Trạm CSGT Krông Búk, để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, khoảng 11 giờ 29 ngày 15-4, trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em V.Đ.Q. (18 tuổi, trú xã Cư Pơng), điều khiển xe máy theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (Đắk Lắk). Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng di chuyển, nạn nhân tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị phối hợp Viện KSND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, đồng thời thăm hỏi gia đình nạn nhân. Cục CSGT giao Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện một số trang mạng xã hội tung tin không chính xác dù họp báo chính thức về vụ việc chưa diễn ra. Công an tỉnh khuyến cáo người dân không lan truyền, chia sẻ các nội dung sai sự thật về vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Buổi họp báo về vụ tai nạn được tổ chức khi có kết luận điều tra vụ việc.

