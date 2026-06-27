Miền Trung nắng nóng, miền Bắc tiếp tục mưa dông

Miền Trung tiếp tục có nắng nóng trong ngày 27-6, song cường độ được dự báo giảm dần từ khoảng ngày 29 đến 30-6. Trong khi đó, miền Bắc duy trì mưa rào và dông, từ đêm 28 đến 29-6 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Nước lũ gây ngập tại trung tâm tỉnh Cao Bằng ngày 26-6. Ảnh: C.B Media

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 27-6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo trong ngày và đêm 27-6, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng, chiều tối và đêm.

Số liệu quan trắc của hệ thống đo mưa tự động Vrain từ 19 giờ ngày 26-6 đến rạng sáng 27-6 cho thấy nhiều nơi ở miền núi và trung du Bắc bộ có mưa to. Trong đó, Nậm Hàng 1 (Lai Châu) đạt 77,4mm, Phú Nam 2 (Tuyên Quang) 65,4mm, Yến Dương (Thái Nguyên) 55,4mm, Sông Đà (Điện Biên) 53,2mm và Thông Nông (Cao Bằng) 41,6mm. Tại Hà Nội, lượng mưa đo được tại An Khánh là 2,4mm.

Địa phương Trạm đo Lượng mưa (mm) Lai Châu Nậm Hàng 1 77,4 Tuyên Quang Phú Nam 2 65,4 Thái Nguyên Yến Dương 55,4 Điện Biên Sông Đà 53,2 Cao Bằng Thông Nông 41,6 Hà Nội An Khánh 2,4

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa ở Bắc bộ do tác động của rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía Nam Trung Quốc xuống kết hợp điều kiện hội tụ gió. Mưa có xu hướng xảy ra nhiều vào chiều tối, đêm và sáng, trong khi ban ngày vẫn có những khoảng thời gian giảm mây, có nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tại Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, ngày 27-6 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào chiều và tối.

Ban ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực từ TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Theo dự báo, từ khoảng ngày 29 đến 30-6, cường độ nắng nóng ở khu vực Bắc Trung bộ và phía Bắc duyên hải Nam Trung bộ có khả năng giảm dần.

Đêm 28 và 29-6, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ ngày 1-7, mưa tại khu vực Đông Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

PHÚC HẬU