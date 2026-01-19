Đời sống công nghệ

Minh Tuấn Mobile cùng Sony Việt Nam trải nghiệm âm thanh “Sony Sound Fest”

SGGPO

Minh Tuấn Mobile, hệ thống bán lẻ ủy quyền thiết bị công nghệ, chính thức phối hợp cùng Sony Việt Nam tổ chức sự kiện trải nghiệm âm thanh Sony Sound Fest – “Tết chuẩn giải trí, nét như Sony” dành cho người dùng tại TPHCM.

Ban tổ chức dành tặng các phần quà giá trị cho khách hàng may mắn thông qua chương trình bốc thăm
Sự kiện được diễn ra trong hai ngày, 17 và 18-1-2026 tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile (số 43 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TPHCM), đã mang đến không gian giải trí, trải nghiệm công nghệ sôi động cho người yêu âm nhạc.

Đại diện Minh Tuấn Mobile cho biết, với định hướng không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ chính hãng mà còn chú trọng xây dựng những trải nghiệm thực tế dành cho người dùng, Minh Tuấn Mobile phối hợp cùng Sony Việt Nam mang Sony Sound Fest đến gần hơn với khách hàng, thông qua mô hình lễ hội âm thanh được tổ chức trực tiếp tại điểm bán.

Thông qua Sony Sound Fest, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm các dòng loa và tai nghe Sony nổi bật, cảm nhận rõ nét chất âm mạnh mẽ, thiết kế bền bỉ cùng tinh thần giải trí trẻ trung, là những yếu tố đã tạo nên dấu ấn của Sony trong lĩnh vực âm thanh tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Minh Tuấn Mobile và Sony Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho khách hàng tham gia trải nghiệm, kết hợp cùng các phần quà giới hạn mang không khí Tết. Khách hàng hoàn thành các thử thách tại sự kiện sẽ nhận được combo quà tặng gồm túi tote thời trang và bộ bao lì xì thiết kế riêng cho dịp Tết sắp đến.

Bên cạnh đó, ban tổ chức dành tặng các phần quà giá trị cho khách hàng may mắn thông qua chương trình bốc thăm trực tiếp tại sự kiện, bao gồm loa di động Sony ULT FIELD 1, loa Bluetooth Sony XB100 và tai nghe Sony…

KIM THANH

