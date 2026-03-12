Chụp vội, quay nhanh... bằng Galaxy S26 Ultra

Camera trên Galaxy S26 Ultra tiếp tục là điểm nhấn lớn khi hãng tập trung nhiều vào khả năng zoom, chụp ảnh AI… và những tính năng khác. Dù chụp vội, quay nhanh bằng thiết bị này, song Galaxy S26 Ultra đã cho những trải nghiệm khá hài lòng.

Ánh sáng khá phức tạp nhưng Camera S26 Ultra cho bức hình lung linh

Samsung vẫn trung thành với phong cách camera nhô cao ở mặt sau, tạo điểm nhấn quen thuộc. Bố cục các ống kính camera Samsung Galaxy S26 Ultra hầu như được giữ nguyên, chỉ có một vài điều chỉnh tinh tế khi ba ống kính lớn được đặt trong phần khung viền liền mạch…

Song, sức mạnh Camera Galaxy S26 Ultra nằm ở bên trong. Sản phẩm này được trang bị camera chính 200MP thế hệ mới với bước nhảy vọt về phần cứng. Cảm biến kích thước lớn kết hợp cùng ống kính khẩu độ rộng f/1.4 cho phép thu nhận ánh sáng vượt trội. Nhờ đó, Galaxy S26 Ultra cho hình ảnh sắc nét hơn, hạn chế hiện tượng nhiễu hạt và cho chất lượng chụp thiếu sáng ấn tượng hơn.

Khi chụp hình, camera của sản phẩm này cho khả năng xử lý dải tương phản động được nâng cao giúp cân bằng ánh sáng hiệu quả, giữ trọn chi tiết ở những vùng sáng gắt lẫn khu vực tối sâu.

Hệ thống ống kính tele được tinh chỉnh nhằm nâng cao trải nghiệm zoom gồm ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 5x kết hợp với ống kính 10MP zoom 3x và cho cảm giác zoom khi chụp tốt hơn, giảm rất nhiều hiện tượng “rung, lắc” trong khu hình nến so với thế hệ trước đây.

Còn camera góc siêu rộng 50MP trên Galaxy S26 Ultra mang lại khả năng sử dụng đa dạng trong nhiều tình huống. Với khẩu độ f/1.9, góc nhìn lên đến 120 độ cùng cảm biến 1/2.5 inch, ảnh cho chất lượng hình ảnh rộng mở và rõ nét.

Trên Galaxy S26 Ultra, khẩu độ camera lớn hơn cho phép thu nhận nhiều ánh sáng vào cảm biến hơn, mang lại những bức ảnh rõ nét và giàu chi tiết hơn trong điều kiện thiếu sáng, kể cả khi zoom và Camera Mắt thần bóng đêm – Quay đêm tuyệt đỉnh nâng cấp (Enhanced Nightography Video) giúp video luôn rõ ràng và sống động.

Khả năng quay video còn được tăng cường tính năng khóa đường chân trời (Horizontal Lock) nhằm nâng cao độ ổn định và giữ khung hình. Khi dùng tính năng này, người dùng thoải mái rung lắc, xoay chiếc điện thoại khi quay video… Bởi, tính năng khóa đường chân trời là công nghệ chống rung cao cấp, giúp giữ cho khung hình luôn cân bằng theo trục ngang, bất kể điện thoại bị nghiêng, lắc hay thậm chí là xoay 360 độ trong khi quay phim.

Không chỉ vậy, trên Galaxy S26 Ultra, tính năng này không chỉ đơn thuần là chống rung điện tử mà còn kết hợp sức mạnh của thuật toán AI và con quay hồi chuyển thế hệ mới để điều chỉnh khung hình thời gian thực, mang lại trải nghiệm quay phim chuyên nghiệp như đang sử dụng gimbal.

Chính vì vậy, với Horizontal Lock, người dùng có thể thực hiện những cú xoay máy đầy nghệ thuật hoặc vô tình làm nghiêng máy mà đường chân trời trong video vẫn không hề bị lệch. Đây là tính năng đáng giá trên Galaxy S26 Utral mà người dùng đã trải nghiệm .

Trên thiết bị này, việc chỉnh sửa ảnh và video cũng trở nên đơn giản và trực quan hơn nhờ hàng loạt các công cụ AI tích hợp trực tiếp trong những quy trình quen thuộc. Những tính năng AI như Generative Edit, Audio Eraser hay Drawing Assist vận hành trơn tru, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh và video ngay trên thiết bị một cách tiện lợi, không cần đến ứng dụng bên thứ ba… Người dùng đã có Galaxy S26 Ultra, hãy khám phá nó.

BÌNH LÂM