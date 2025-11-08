Mổ lấy hơn 100 viên sỏi trong túi mật nữ bệnh nhân

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark vừa tiến hành phẫu thuật mổ nội soi lấy hơn 100 viên sỏi trong túi mật của một bệnh nhân nữ.

Bệnh nhân L.T.G. (35 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội ở sườn phải. Sau khi khám và thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện túi mật căng lớn, viêm phù nề, tiết dịch do bị sỏi lấp đầy túi mật.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho người bệnh và ghi nhận hơn 100 viên sỏi. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, triệu chứng ban đầu của sỏi túi mật thường không rõ ràng nên cần khám sức khỏe định kỳ, siêu âm bụng để phát hiện sớm bệnh. Khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: đau âm ỉ dưới sườn phải, sốt đi kèm với vàng da, nước tiểu thay đổi màu sắc bất thường… thì cần đến ngay các cơ sở để thăm khám, tư vấn và điều trị.

Trong ăn uống, sinh hoạt, cần giảm đồ chiên xào, giảm mỡ bão hòa, tăng rau xanh, chất xơ, ngũ cốc, cá, uống đủ nước, vận động thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

Trước đó, tháng 8-2025, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cũng đã tiến hành mổ cấp cứu lấy hơn 100 viên sỏi từ một bệnh nhân nữ 54 tuổi, ngụ ở phường Quy Nhơn Nam.

PHÚ NGÂN