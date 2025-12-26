Làm chủ kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời

Chưa đầy 1 tháng sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy nghiệm thu chuyển giao gói kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) tự thực hiện thành công kỹ thuật này cho một trường hợp rối loạn nhịp tim chậm.

Nam bệnh nhân tên V. (sinh năm 1958) nhập viện với triệu chứng tức ngực, chóng mặt nhiều. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, điện tâm đồ ghi nhận bệnh nhân có nhịp bộ nối. Người bệnh được điều trị nội khoa theo phác đồ, tuy nhiên không đáp ứng, các triệu chứng lâm sàng không cải thiện.

Trước tình trạng nhịp tim chậm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ rối loạn huyết động, ê-kíp điều trị đã hội chẩn và chỉ định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Thủ thuật được tiến hành đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm vô khuẩn và an toàn cho người bệnh.

Sau đặt máy, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết chóng mặt, sức khỏe ổn định hơn, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát tốt. Trong và sau thủ thuật không ghi nhận biến chứng. Hiện bệnh nhân đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy để đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Theo BS. Hoàng Thị Loan, Khoa Tim mạch Lão học Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời là thủ thuật cấp cứu quan trọng trong xử trí các trường hợp nhịp tim chậm, giúp nâng nhịp tim nhằm duy trì huyết động ổn định cho người bệnh. Kỹ thuật này được áp dụng cho đến khi nguyên nhân gây nhịp chậm được xử trí triệt để hoặc nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chuyển tuyến điều trị chuyên sâu, chờ đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn khi có chỉ định. Việc làm chủ kỹ thuật này cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đang từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của người dân.

KHÁNH CHI