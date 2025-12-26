Ca bệnh hiếm gặp phục hồi ngoạn mục

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) vừa điều trị thành công một trường hợp xuất huyết tiểu não nặng dẫn đến giãn não thất cấp tính, đe dọa tính mạng.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, người bệnh đã hồi phục ngoạn mục

Bệnh nhân Đ.T (52 tuổi, tiền căn tăng huyết áp, bệnh thận mạn và ung thư phổi) nhập viện trong tình trạng lẫn lộn, mệt mỏi, đau đầu và nôn ói. Qua thăm khám và chụp CT-scan sọ não, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị xuất huyết tiểu não bên trái vỡ vào não thất, gây giãn não thất nhẹ.

Trong quá trình theo dõi điều trị tại Khoa Thần kinh, người bệnh diễn tiến nặng, rơi vào hôn mê sâu do giãn não thất tăng thêm, có nguy cơ tụt não và tử vong. Ngay lập tức, ê-kip Khoa Ngoại Thần kinh đã được mời hội chẩn và thực hiện phẫu thuật cấp cứu đặt dẫn lưu não thất ra ngoài (EVD) để giảm dịch não tủy và theo dõi áp lực nội sọ.

Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh đã phục hồi một cách ngoạn mục. Sau 24 giờ, người bệnh hồi tỉnh, hệ thống não thất co hồi tốt; sau 5 ngày rút ống dẫn lưu EVD. Sau 2 tuần, khối xuất huyết được hấp thu hoàn toàn. Người bệnh phục hồi tốt và vừa được xuất viện.

Giãn não thất cấp tính do xuất huyết não là một dạng đột quỵ nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề hoặc gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Dấu hiệu nhận biết: Đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, rối loạn ý thức (lẫn lộn, hôn mê), có thể kèm theo yếu liệt chi hoặc co giật. Nguyên nhân phổ biến thường do biến chứng của tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, dị dạng hoặc phình động mạch não và chấn thương sọ não. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và chuyên khoa để được cấp cứu đúng cách trong "giờ vàng".

KHÁNH CHI