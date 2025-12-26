TPHCM đầu tư 2 bệnh viện tại xã Tân Nhựt, tổng vốn hơn 8.900 tỷ đồng

HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 2 bệnh viện trọng điểm tại xã Tân Nhựt, tổng vốn hơn 8.900 tỷ đồng, nhằm mở rộng năng lực điều trị và đồng bộ hạ tầng dữ liệu số trong vận hành y tế giai đoạn 2026-2030.

Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng y tế theo lộ trình 2026-2030.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

HĐND TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương, tại xã Tân Nhựt, TPHCM, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.207 tỷ đồng.

Bệnh viện hiện hữu tại nội thành đang quá tải nghiêm trọng, diện tích chật hẹp, cơ sở xuống cấp, gây chậm trễ vận chuyển cấp cứu do ùn tắc giao thông giờ cao điểm và phân tán điều trị đa chấn thương giữa nhiều bệnh viện. Từ thực trạng đó, thành phố cần thiết đầu tư Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam, hiện đại, chất lượng cao, giảm tải cho hệ thống bệnh viện nội thành, tạo thêm việc làm cho lao động có chuyên môn và phát triển chuyên khoa sâu.

Đặc biệt, dự án hướng đến mục tiêu đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, y tế số và quản trị thông minh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh, xác thực điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số ngành y tế. Dự án được xác định là công trình trọng điểm trong lĩnh vực y tế, thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Thành ủy TPHCM.

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM cũng thống nhất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1). Dự án triển khai tại xã Tân Nhựt, TPHCM, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.784 tỷ đồng. Bệnh viện này đầu tư theo mô hình Viện - Trường, nhằm khắc phục tình trạng phân tán thực hành của trường y lớn duy nhất chưa có bệnh viện thực hành chuẩn, bảo đảm chuẩn đầu ra, đồng bộ điều kiện đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng.

Bệnh viện được định hướng trở thành cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời là trung tâm đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học, phục vụ hơn 12.000 sinh viên và 2.000 cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực y tế chất lượng cao trong giai đoạn 2025-2030.

>>> Một số hình ảnh các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH