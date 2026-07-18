Mở rộng kênh đối thoại với người dân, doanh nghiệp

Nhiều xã, phường ở TPHCM đã triển khai hội nghị “Đối thoại giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp”. Qua đó, nhiều vấn đề doanh nghiệp, người dân quan tâm đã được lãnh đạo xã, phường lắng nghe, cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Kết nối thường xuyên

Mới đây, UBND phường Hòa Bình tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thu hút khoảng 500 doanh nghiệp tham dự. Tập trung vào các chính sách về thuế, bảo hiểm xã hội và sở hữu trí tuệ, hội nghị dành nhiều thời gian để doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đại diện các phòng chuyên môn của phường trực tiếp giải đáp, cung cấp thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan.

Người dân phường Gia Định phản ánh với lãnh đạo các vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Ảnh: MINH HẢI

Theo ông Phạm Ngọc Cường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình, doanh nghiệp rất cần một kênh thông tin chính thức từ chính quyền địa phương để cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, ông kiến nghị phường xây dựng kênh kết nối thường xuyên với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Tại các chương trình “Tháng nghe dân nói” do phường Gia Định tổ chức, nhiều ý kiến của người dân và đoàn viên, thanh niên đã được lãnh đạo địa phương lắng nghe, trao đổi trực tiếp. Các nội dung phản ánh tập trung vào vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phòng cháy, chữa cháy; cùng những đề xuất về phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 25, cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng và cải tạo rạch Xuyên Tâm phát sinh nhiều rác thải, xà bần chưa được thu gom, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường tại nhiều khu phố. Ông kiến nghị lãnh đạo phường Gia Định sớm có giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, nhiều Bí thư khu phố, Bí thư Chi đoàn các trường học trên địa bàn cũng đề xuất các sáng kiến góp phần xây dựng phường Gia Định văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Tương tác hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Hưng Long có 155 hộ đăng ký kinh doanh và 67 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 689. Để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, địa phương sẽ duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ, công khai đầu mối tiếp nhận kiến nghị nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo phường Gia Định chia sẻ, trên tinh thần cầu thị, chân thành, lắng nghe, không hình thức, tập trung chỉ đạo giải quyết theo phương châm “Rõ người - Rõ việc - Rõ sản phẩm”, thông qua việc lắng nghe và trao đổi trực tiếp với người dân, phường quyết tâm tháo gỡ các khó khăn để xây dựng địa phương mang dấu ấn mới, diện mạo mới. Các chương trình đối thoại được triển khai không chỉ là diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn là cầu nối gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Đầu tháng 7, xã Hưng Long tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và hộ kinh doanh với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trong xúc tiến tín dụng tại địa phương”. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiếp cận nguồn vốn, quy hoạch, hạ tầng giao thông và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch UBND xã Hưng Long, qua các cuộc đối thoại, xã hướng đến hình thành kênh tiếp nhận và xử lý thường xuyên các kiến nghị của doanh nghiệp, thay vì chỉ giải quyết theo từng vụ việc. Địa phương sẽ duy trì đối thoại định kỳ, công khai đầu mối tiếp nhận kiến nghị nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo ông Cao Hoàng Khương, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Phường tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tương tác giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh với lãnh đạo phường được hiệu quả hơn. Thông qua hội nghị, phường hy vọng sẽ tháo gỡ được phần nào những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải.

MINH HẢI