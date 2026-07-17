Với 2.244 khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” được công nhận, thành phố tiếp tục khơi dậy sức dân, xây dựng nếp sống văn minh từ từng khu phố, tuyến đường.

Chiều 17-7, UBND TPHCM và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì TPHCM xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030.

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến nghi thức ra mắt 30 mô hình xanh, sạch, đẹp ở các khu phố tại phường Tân Mỹ. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, chương trình là bước cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Qua đó, góp phần đưa chủ trương bảo vệ môi trường thành các nhiệm vụ, công trình và phần việc cụ thể tại từng địa bàn, từng khu dân cư và trong mỗi gia đình.

Chương trình xác định mục tiêu 100% khu phố, ấp đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước cộng đồng dân cư; 100% xã, phường, đặc khu thành lập và duy trì hoạt động của Tổ giám sát môi trường cộng đồng; không xả rác, chất thải xuống đường phố, sông, kênh, rạch và khu vực ven biển.

Mỗi xã, phường, đặc khu xây dựng và duy trì ít nhất 1 công trình Vườn cây Đại đoàn kết hoặc công trình xanh, gắn với phát triển mảng xanh, nâng cao độ che phủ cây xanh và thực hiện Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; xây dựng ít nhất 5.000 công trình thành phố muôn sắc hoa.

Lãnh đạo TPHCM dự Lễ khánh thành công trình Vườn cây Đại đoàn kết tại phường Tân Mỹ (TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Để chương trình phối hợp đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đề nghị, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động hàng năm, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cùng đại biểu trồng cây. Ảnh: QUỐC THANH

“UBND TPHCM cam kết chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương triển khai hiệu quả chương trình phối hợp; đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội huy động mọi nguồn lực, phát huy cao nhất vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ môi trường”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các đại biểu trồng cây. Ảnh: VĂN MINH

Thực hiện Chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2025 - 2030, đến nay, TPHCM trồng khoảng 335.000 cây xanh; xây dựng hơn 200 Vườn cây Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa; thực hiện hơn 3.000 công trình thành phố muôn sắc hoa.

Toàn bộ hệ thống Vườn cây Đại đoàn kết được số hóa, cập nhật đầy đủ vị trí, diện tích, số lượng cây, hình ảnh hiện trạng, đơn vị quản lý và tình hình chăm sóc.

Thành phố cũng đã công nhận 2.244 khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn". Qua đó, gắn việc phát triển mảng xanh với giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Dịp này, ban tổ chức khánh thành công trình Vườn cây Đại đoàn kết tại phường Tân Mỹ (TPHCM); vận hành Trạm MRF (Trạm thu hồi vật liệu tái chế) gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Tân Mỹ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và lãnh đạo phường Tân Mỹ trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH Đồng thời, trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và ra mắt 30 mô hình xanh, sạch, đẹp ở các khu phố tại phường Tân Mỹ. Cùng với đó, trao giải Hội thi “Xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư” lần thứ 4 - năm 2025, hội thi “Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026”, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc đẹp Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

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VĂN MINH