Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm các gia đình chính sách tiêu biểu

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiều 17-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đoàn đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mười (sinh năm 1943, thương binh 2/4, ngụ xã Kim Long), ông Vũ Minh Đệ (sinh năm 1964, thương binh 2/4, ngụ xã Xuân Sơn) và bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1939, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và là vợ liệt sĩ, ngụ xã Bình Giã).

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mười. Ảnh: LÊ MINH

Tại những nơi đến thăm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến các ông, bà luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đến thăm gia đình bà Lê Thị Thanh. Ảnh: LÊ MINH

Dành nhiều thời gian trò chuyện, đồng chí Trần Văn Tuấn bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đến thăm gia đình ông Vũ Minh Đệ. Ảnh: LÊ MINH

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

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VĂN MINH