Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm các gia đình chính sách tiêu biểu

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngày 17-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đi cùng đoàn có Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền và lãnh đạo các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc.

Đoàn đến thăm gia đình ông Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1945), ngụ phường Nhiêu Lộc), thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; thăm gia đình bà Trần Thị Xuân Lan (sinh năm 1931), ngụ phường Xuân Hòa), cán bộ tiền khởi nghĩa; thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê (sinh năm 1940), ngụ phường Bàn Cờ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến ông Phạm Mạnh Hùng, bà Trần Thị Xuân Lan và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, con cháu.

Dành nhiều thời gian trò chuyện, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm bà Trần Thị Xuân Lan, cán bộ tiền khởi nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê, ông Phạm Mạnh Hùng, bà Trần Thị Xuân Lan tiếp tục là "cây cao bóng cả", là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm ông Phạm Mạnh Hùng, thương binh hạng 4/4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung trong ngày Thương binh - liệt sĩ mà được TPHCM xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, thể hiện sâu sắc truyền thống nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hàng năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, đồng thời nhìn lại việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Cùng với chăm lo cho người có công, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên mọi miền Tổ quốc và những chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi, trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tại TPHCM, các lực lượng chức năng ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm Di tích lịch sử quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968” tại căn nhà số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TPHCM). Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm Di tích lịch sử quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968”. Ảnh: VIỆT DŨNG Năm 1988, căn nhà được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là “địa chỉ đỏ” - một chứng tích lịch sử đậm dấu ấn kiên cường, quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến thăm Di tích lịch sử quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968”. Ảnh: VIỆT DŨNG Nơi đây thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Qua đó, hoạt động tham quan, tìm hiểu góp phần tuyên truyền, giáo dục về những hy sinh, gian khổ của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời lan tỏa niềm tự hào về truyền thống yêu nước.

VĂN MINH