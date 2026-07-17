Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, nhân dân

Chiều 17-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm gắn với những hy sinh anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện của những người đã ngã xuống

Thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Sài Gòn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Các đồng chí, các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng chính sự hy sinh của các đồng chí, các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất; chính sự hy sinh của các đồng chí, các anh, các chị đã làm nên lịch sử vẻ vang này. Các đồng chí không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam", đồng chí Tô Lâm xúc động chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, 51 năm sau ngày giải phóng, TPHCM đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống.

Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri và nguyện vọng của mỗi người Việt Nam.

“Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa của Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dâng hương tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả này bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ và tình cảm sâu nặng nhất.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh cả hệ thống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc các cán bộ, chiến sĩ, nhà khoa học và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ sức khỏe, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại khu vực quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Tô Lâm khẳng định: Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ KH-CN, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Thành ủy - UBND TPHCM, Quân khu 7, các địa phương, cơ quan chức năng, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan khu vực trưng bày các hình ảnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, đây là mô hình rất đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng. Những kết quả bước đầu tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy, nếu có quyết tâm chính trị cao, phương pháp khoa học đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thì nhiều địa điểm còn hài cốt liệt sĩ trên cả nước sẽ tiếp tục được tìm thấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước đã cung cấp và tham gia tìm kiếm thông tin, tư liệu; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của nhân dân, chiến sĩ cả nước để hoàn thành sứ mệnh cao cả này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành và lực lượng liên quan tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

TPHCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Thành phố cần mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ tại Công viên Lê Thị Riêng mà còn tại những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và UBND TPHCM phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ trong phạm vi toàn Quân khu.

Các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ, qua đó giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chiều 17-7. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tiếp tục thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" với quyết tâm cao hơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Từ những kết quả của TPHCM và Quân khu 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn những địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG