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Mono ra mắt MV "Công tử văn thơ"

SGGPO

Ngày 19-6, Mono (nghệ danh ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng) ra mắt MV "Công tử văn thơ” tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế. 

Dự án Công tử văn thơ có sự cố vấn nghệ thuật từ ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế.

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Mono ra mắt MV "Công tử văn thơ" tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế

Đặc biệt, tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang gửi lời mời Mono trở thành Đại sứ Di tích Huế. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của Mono trong việc lan tỏa hình ảnh di sản Huế đến với khán giả trẻ thông qua một sản phẩm âm nhạc đương đại.

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"Công tử văn thơ" mở màn cho album thứ 2 của Mono

Sản phẩm âm nhạc Công tử văn thơ của Mono ghi dấu ấn nhờ sự đồng bộ chặt chẽ giữa tư duy hình ảnh và ngôn ngữ âm nhạc.

Trong MV, Mono chọn một vai diễn cổ điển trong ngôn từ, hiện đại trong cảm xúc.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh, là “nàng thơ” của Mono trong MV mới

Công tử văn thơ với sự kết hợp giữa chất thơ cổ điển trong ca từ, năng lượng trẻ trung trong giai điệu, và bối cảnh di sản hiếm có, là lời khẳng định cho hướng đi mà Mono lựa chọn lần này.

THU HƯƠNG

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ca sĩ MONO MONO công tử văn thơ Đại nội Huế di sản tình yêu văn hóa cội nguồn bảo tồn di sản văn hóa tại Cố đô Huế

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