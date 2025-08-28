Một cuộc “tiếp sức” không ngừng nghỉ

TPHCM vừa có cuộc chuyển giao nhân sự quan trọng, là dấu mốc để nhìn lại hành trình phát triển, kế thừa những kinh nghiệm quý báu và khơi mở động lực mới. Thực tiễn phong phú từ thành phố đầu tàu kinh tế sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu sống động cho việc xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, từ nền tảng nghiên cứu và hoạch định chính sách, TPHCM cũng nhận được định hướng chiến lược để vươn mình thăng hoa trong giai đoạn mới.

Con người, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, luôn là nhân tố cốt lõi quyết định đường hướng phát triển. Ở lần chuyển giao này, từ sự chủ động bàn giao của người tiền nhiệm đến tinh thần trách nhiệm của người kế cận là sự “tiếp biến” không ngừng trong thực thi các nghị quyết trụ cột, trong vận hành các mô hình và định chế mới, trong việc dẫn dắt những công trình, dự án trọng điểm gắn với cuộc cách mạng “tái thiết” không gian đô thị, kinh tế và xã hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, thành phố đã vượt qua những thử thách chưa từng có. Không chỉ là công cuộc hàn gắn sau đại dịch Covid-19, mà còn là xử lý những hệ lụy kéo dài nhiều năm, gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển.

Hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng được tái khởi động: nhiều tuyến cầu, đường dân sinh “đắp chiếu” nhiều năm đã hoạt động trở lại; các dự án giao thông như Vành đai 2, tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài được triển khai; Vành đai 3, 4 hoàn thành các nhánh thành phần; tuyến metro số 1 chuẩn bị khánh thành; chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh với các dự án Tham Lương - Bến Cát, rạch Xuyên Tâm, khu đô thị Thủ Thiêm, rạp xiếc và trung tâm biểu diễn đa năng Phú Thọ… Cơ bản, thành phố đã hình thành khung giao thông kết nối nội đô với vành đai liên vùng, tạo “tầm nhìn” rõ ràng cho trục Bắc - Nam.

Về thể chế, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã được vận dụng linh hoạt, “vừa làm vừa gỡ”, đem lại hiệu quả bước đầu. Nghị quyết 222/2025/QH15 về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị quyết 188/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị, cùng các quy hoạch liên quan đến TPHCM và TP Thủ Đức đang được rà soát, bổ sung, mở đường cho bước phát triển dài hạn.

Khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là giai đoạn hậu đại dịch Covid-19, đã tạo ra “nền móng” cho cuộc cách mạng tinh gọn - sáp nhập, với sự đồng bộ, đồng thuận và quyết tâm cao.

Từ nền tảng ấy, mệnh lệnh thực tiễn đặt ra cho TPHCM là tiếp tục mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gần 14 triệu người dân. Đó là động lực để tân Bí thư Thành ủy TPHCM cùng tập thể lãnh đạo thành phố gấp rút hoàn tất các công trình dở dang, đồng thời khởi tạo bước đi mới của một siêu đô thị hợp nhất.

Việc hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố gắn với các nghị quyết trụ cột và động lực tăng trưởng quốc gia sẽ là kim chỉ nam. Trong đó, một yêu cầu then chốt là khơi thông nội lực kinh tế tư nhân - vốn luôn được xem là động lực sáng tạo, thích ứng nhanh và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Song song đó, thành phố đang triển khai đề án nâng cao chất lượng nền công vụ gắn với hiệu quả bộ máy tinh gọn, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; hướng tới một mô hình quản trị đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Nhiệm vụ tái cấu trúc các ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn cũng được thúc đẩy, cùng với việc chuyển đổi chức năng 5 khu công nghiệp - khu chế xuất, xây dựng chương trình tổng thể dịch chuyển công nghiệp cho giai đoạn 2026-2035.

Các định chế mới - Trung tâm Tài chính quốc tế, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, hệ thống trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ - nếu được sớm hoàn thiện, sẽ không chỉ phục vụ phát triển TPHCM mà còn góp phần hiện thực hóa những chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn hiện hữu: bài toán nhà tạm, nhà ở ven kênh rạch, không gian sống thiếu an toàn, chất lượng thấp nay cần giải quyết rốt ráo.

Cùng với đó là yêu cầu phát triển giao thông theo mô hình TOD, kết hợp chương trình nhà ở với bố trí dân cư, chỉnh trang đô thị ở từng phường trung tâm, tổ chức kinh tế vỉa hè, bãi đậu xe hợp lý, tạo dựng môi trường xanh và nếp sống văn minh.

TPHCM không chỉ cần hạ tầng giao thông hiện đại, mà còn cần các thiết chế văn hóa xứng tầm, để đời sống tinh thần, giải trí của người dân ngày càng phong phú.

Chuyển giao nhân sự lần này chính là sự tiếp sức mạnh mẽ, bảo đảm sự kế thừa và đổi mới, thống nhất ý chí và hành động. Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới, TPHCM chắc chắn sẽ bứt phá, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

NGUYỄN QUÂN CÁT