Ở nhiều phường, xã, những cách làm thực chất đang giúp người dân giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ. Mục tiêu đưa TPHCM vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính (CCHC) đang được cụ thể hóa từ cơ sở.

Lấy người dân làm trung tâm

Sáng đầu tuần giữa tháng 6, ông Phạm Vũ Thành, ngụ phường Phú Nhuận, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Hồ sơ vừa được tiếp nhận, ông tiếp tục được hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử và hỗ trợ chữ ký số ngay tại trung tâm. Các thủ tục liên quan được giải quyết tại cùng một địa điểm, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Trước đây, để hoàn tất các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, người dân phải đi lại nhiều cơ quan khác nhau. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phường Phú Nhuận đã triển khai mô hình “Một điểm đến, nhiều dịch vụ”, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp đồng thời nhiều dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Người dân có thể thực hiện nhiều dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận Ảnh: NGUYỄN TRINH

Người dân có thể thực hiện theo một quy trình đơn giản, liên thông tại chỗ. Qua đó, nhiều loại hồ sơ được xử lý nhanh, người dân rất hài lòng. Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho biết, nhờ các giải pháp đồng bộ, thời gian giải quyết nhiều thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội được rút ngắn hơn 30%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 98%.

Cũng xuất phát từ yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, phường Bình Dương lựa chọn giải quyết những khó khăn sát với đời sống của lực lượng lao động. Là địa bàn có gần 53% dân số là công nhân, phường tổ chức các điểm hỗ trợ dịch vụ công tại 20 khu phố, khu dân cư và khu nhà trọ công nhân; tiếp nhận và trả kết quả ngoài giờ hành chính để phù hợp với người lao động làm việc theo ca.

Trong khi đó, phường Bến Thành triển khai mô hình “Hành chính tại nhà”, cử công chức đến tận nơi hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến; chứng thực chữ ký ủy quyền cho người cao tuổi, người sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm, 100% hồ sơ tại phường Bến Thành được giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Số hóa để nâng chất lượng phục vụ

Tại phường Tân Mỹ, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Thị Bé Ngoan, địa phương quán triệt việc theo dõi sát sao từng hồ sơ trong suốt quá trình xử lý.

Thông qua dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia kết hợp với Hệ thống điều hành thông minh (IOC), lãnh đạo phường có thể kịp thời phát hiện những hồ sơ có nguy cơ chậm tiến độ để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý. Nhờ đó, 100% hồ sơ tại phường được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Ngoài ra, phường triển khai đồng bộ quy trình số hóa lưu trữ hồ sơ, phục vụ tái sử dụng dữ liệu, giúp người dân không phải nộp lại giấy tờ.

Tại phường An Hội Đông, chuyển đổi số đang được đưa đến tận khu dân cư. Những ngày cuối tuần, điểm sinh hoạt cộng đồng của các khu phố 23, 24, 25, 26 luôn nhộn nhịp khi đội hình “Mùa hè số” phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, thao tác trên điện thoại thông minh và nộp hồ sơ trực tuyến.

Được hỗ trợ hoàn tất hồ sơ ngay tại khu phố và nhận giấy hẹn trả kết quả mà không phải đến trụ sở phường, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ khu phố 24), bày tỏ niềm vui khi lần đầu làm quen với các thao tác trên hệ thống dịch vụ công. Theo bà, việc cán bộ và đoàn viên thanh niên đến tận khu dân cư hướng dẫn giúp người dân thuận tiện hơn rất nhiều.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đưa các chỉ số CCHC vào tốp 5 cả nước. Với sự nỗ lực của các xã, phường, mục tiêu tốp đầu về CCHC của thành phố hoàn toàn có cơ sở. Người dân và doanh nghiệp ngày càng cảm nhận rõ sự đổi mới trong quá trình thực hiện TTHC tại địa phương.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH