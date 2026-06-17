TPHCM đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, cấp sổ hồng trực tuyến

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) vừa có văn bản gửi 168 phường, xã, đặc khu về việc tăng cường đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai.

Người dân đến liên hệ làm việc tại UBND phường Tân Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Sở NN-MT TPHCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục đất đai theo thẩm quyền phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công. Việc trả kết quả phải liên kết bản quét có ký số lên hệ thống dịch vụ công, đồng thời cập nhật đầy đủ các thông tin dữ liệu đất đai theo hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai.

Đối với các hồ sơ đất đai mà kết quả giải quyết thủ tục hành chính là Giấy chứng nhận, sau khi kết thúc hồ sơ thì cần thực hiện liên kết bản quét Giấy chứng nhận có ký số vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ dạng giấy về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) theo địa bàn để cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, ký sổ địa chính điện tử theo quy định.

Sở NN-MT cũng yêu cầu VPĐKĐĐ phải đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục đất đai theo thẩm quyền phải được tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công.

THANH HIỀN