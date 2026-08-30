Nước lũ trên sông Đồng Nai vượt báo động 1, cảnh báo ngập úng vùng trũng

Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đang trên báo động 1, cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập, sạt lở tại một số khu vực thuộc TP Đồng Nai.

Chiều 30-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang dao động trên mức báo động 1. Lúc 13 giờ, mực nước tại trạm này ở mức 112,06m, cao hơn báo động 1 là 0,06m.

Theo cảnh báo phát ra lúc 15 giờ 30 phút, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức báo động 1. Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp ở dọc lưu vực.

Cụ thể, các khu vực được cảnh báo gồm các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc TP Đồng Nai và một số địa bàn lân cận.

Trước đó, từ chiều tối 29-8, ở khu vực thượng lưu sông Đồng Nai đã có mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước tại trạm Tà Lài lên nhanh.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, nước lũ đang lên trên sông Đồng Nai có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và một số hoạt động kinh tế - xã hội.

PHÚC VĂN