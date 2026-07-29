Xã hội

Lâm Đồng: Kịp thời cứu thanh niên mắc kẹt giữa sông Đồng Nai

SGGPO

Sau khi bị mắc kẹt giữa sông Đồng Nai do nước dâng, một thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đã được lực lượng chức năng phối hợp giải cứu an toàn sau gần một ngày.

Chiều 29-7, UBND xã Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã phối hợp các lực lượng giải cứu một thanh niên bị mắc kẹt tại khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 do nước sông dâng cao.

Thông tin ban đầu, ngày 26-7, anh N.Q.V. (sinh năm 2002) và anh P.H.B.D. (sinh năm 1998, cùng ngụ phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đến khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 để câu cá.

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Lực lượng chức năng giải cứu thành công thanh niên

Hai người chọn vị trí cồn nổi giữa sông để câu cá. Đến chiều 28-7, khi Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nước sông dâng nhanh khiến cả hai bị mắc kẹt.

Sau đó, một người đã tự bơi vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, UBND xã Quảng Tín chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Ban Quản lý Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 tạm dừng xả lũ, đồng thời huy động lực lượng tổ chức cứu hộ.

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Các lực lượng chức năng băng rừng tiếp cận vị trí thanh niên bị mắc kẹt

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-7, lực lượng chức năng tiếp cận, đưa người mắc kẹt vào bờ an toàn. Nạn nhân có sức khỏe ổn định sau khi được giải cứu.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Nguyễn Quốc V. UBND xã Quảng Tín Chiều 28-7 Giữa sông Xả lũ Bảo Lộc Câu cá Vào bờ Hạ lưu Ban Chỉ huy Quân sự sông đồng nai câu cá mắc kẹt nước dâng

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