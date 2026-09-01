Xã hội

Chủ động phòng ngừa sạt lở, ngập úng ven sông Đồng Nai

SGGPO

Trưa nay, 1-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo tình hình nước lũ trên sông Đồng Nai đang tiếp tục lên.

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Sông Đồng Nai. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng 1-9, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài ở mức 112,11m, cao hơn 0,11m so với báo động 1. Hiện tại, mực nước vẫn tiếp tục lên, dao động trên báo động 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục trên báo động 1, kèm theo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai qua địa bàn TP Đồng Nai. Nước sông lên cao có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và tối 1-9, khu vực cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ sẽ có mưa rào và dông nhưng chỉ rải rác và lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Thời tiết ngày 1-9 ở Bắc bộ bắt đầu tạnh ráo, có nắng nóng diện rộng (trừ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La).

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Từ khóa

sông Đồng Nai nước lũ dự báo nắng nóng dự báo mưa bão số 5

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