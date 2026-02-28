Lật thuyền đua trên sông Đồng Nai, 12 người được cứu kịp thời

Sáng 28-2, một sự cố lật thuyền đua trên sông Đồng Nai đã xảy ra trong Giải đua thuyền mở rộng năm 2026.

Sự cố lật thuyền đua trên sông Đồng Nai

Theo đó, sáng cùng ngày, tại khúc sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Giải đua thuyền mở rộng năm 2026.

Giải quy tụ 6 đội thuyền với hơn 100 vận động viên tranh tài ở các cự ly 500m và 1.000m. Hoạt động đua thuyền này đã có từ lâu đời và được tổ chức hàng năm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhằm chào mừng mùa xuân mới.

Sự cố xảy ra vào khoảng gần 9 giờ, một chiếc thuyền đua bất ngờ lật úp khiến 12 vận động viên rơi xuống sông.

Ngay lập tức, các ca nô của lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các vận động viên lên bờ an toàn.

Các đội tranh tài tại g iải đua thuyền trên sông Đồng Nai năm 2026

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai cho biết, giải đua thuyền là hoạt động thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Giải cũng là dịp tăng cường giao lưu, đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các địa phương, đơn vị.

PHÚ NGÂN