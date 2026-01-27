Lực lượng Mỹ áp sát Iran

Mỹ đang điều động lực lượng hải quân - không quân lớn áp sát vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về một đòn tấn công vào Iran.

Bản đồ mô tả lực lượng Mỹ gần Iran. Ảnh: NEWYORKPOST

Theo báo New York Times, tính đến ngày 26-1, tàu sân bay Abraham Lincoln cùng 3 chiến hạm trang bị tên lửa Tomahawk đã vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở Ấn Độ Dương phía Tây. Ngoài tàu sân bay, quân đội Mỹ cũng gửi thêm máy bay chiến đấu F‑15 và F‑35, máy bay tiếp nhiên liệu và các hệ thống phòng không bổ sung đến khu vực.

Ngày 26-1, theo hãng tin bán chính thức ISNA của Iran, cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Iran đều tuyên bố sẽ trả đũa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Reza Talaei-Nik nói: “Phản ứng của chúng tôi sẽ dứt khoát nếu trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công Mỹ - Do Thái”.

Hiện, các quan chức tại Trung Đông ngày càng lo ngại Mỹ sẽ tấn công Iran, một động thái có thể kích hoạt chuỗi trả đũa nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm.

Ngày 26-1, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tái khẳng định không cho phép không phận, lãnh thổ hay vùng biển của UAE bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào chống Iran, và "không cung cấp hỗ trợ hậu cần cho việc đó”.

Trong khi đó, theo cựu Phó đô đốc Kevin Donegan, nguyên Tư lệnh hải quân Mỹ tại Trung Đông, kết cục của bất kỳ đòn đánh nào vào chính quyền Iran đều khó lường. Vì vậy, mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là cải thiện vị thế đàm phán hơn là giành thắng lợi quân sự toàn diện.

Trả lời phỏng vấn trang tin Axios ngày 26-1 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định tình hình với Iran “thay đổi liên tục” vì ông đã gửi một “hạm đội lớn” đến khu vực này, nhưng nghĩ rằng Tehran thực sự muốn đạt được một thỏa thuận.

KHÁNH MINH