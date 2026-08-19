Mỹ Đình "nóng" lên từng giờ trước trận Việt Nam - Malaysia

Dù trời mưa khá lớn chiều 19-8, hàng ngàn người hâm mộ vẫn đổ về sân Mỹ Đình, tạo nên không khí sôi động trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia.

Từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình tập trung rất đông cổ động viên. Những nhóm cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, băng rôn... đến sân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Nhiều cổ động viên cho biết đã chủ động đến sân sớm để cảm nhận không khí bóng đá và tránh tình trạng ùn tắc khi lượng người đổ về sân tăng cao. Với nhiều người, việc có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ sớm không chỉ để xem bóng đá mà còn là dịp hòa mình vào bầu không khí cổ vũ đặc biệt của đội tuyển quốc gia.

Từ đầu giờ chiều, rất đông cổ động viên đã tập trung bên ngoài sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tới khoảng 17 giờ, dù trời mưa to nhưng lượng người đổ về sân vẫn rất đông. Các nhóm cổ động viên liên tục hô vang những câu khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển Việt Nam, tạo nên không khí sôi động trước giờ bóng lăn.

Tại các khu vực bên ngoài sân, nhiều hàng quán cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Người hâm mộ tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi, giao lưu với bạn bè trước khi vào sân. Có những gia đình đưa cả trẻ nhỏ đến theo dõi trận đấu, trong khi nhiều bạn trẻ mặc áo đội tuyển, mang cờ và khăn cổ vũ tạo thành những nhóm đông người.

Một cổ động viên nhí đến sân vận động Mỹ Đình từ khá sớm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trên gương mặt các cổ động viên là sự phấn khởi xen lẫn hồi hộp. Chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tập trung và tiếp tục có một trận đấu ấn tượng trên sân nhà.

Anh Hoàng Hùng (Phú Thọ) dẫn theo con gái đi cổ vũ cho đội tuyển chia sẻ: “Điều mong chờ nhất là được chứng kiến các cầu thủ Việt Nam ghi bàn ngay tại sân vận động Mỹ Đình và cùng hàng vạn khán giả tạo nên một đêm bóng đá đáng nhớ”.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê bóng đá của 1 cổ động viên khuyết tật. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Không khí háo hức cũng lan rộng trên các tuyến đường hướng về sân vận động. Dòng người mặc áo đỏ, mang theo cờ và băng rôn khiến khu vực Mỹ Đình như được khoác lên màu áo mới. Nhiều người tranh thủ đứng bên ngoài giao lưu, chụp ảnh và cùng nhau dự đoán kết quả trận đấu.

Người hâm mộ xếp hàng để sớm được vào sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các cổ động viên tin tưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ tiếp tục có chiến thắng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG