Màu áo xanh giữ bình yên Thành phố

Từ những ca tuần tra xuyên đêm đến những chuyên án đối mặt với tội phạm nguy hiểm, màu áo xanh của Công an nhân dân luôn hiện diện để giữ bình yên cho cuộc sống.

Tại TPHCM, cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám sát các tuyến đường, khu dân cư và những địa bàn trọng điểm, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự. Trong mỗi ca trực, mỗi cuộc tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ đều âm thầm góp phần ngăn ngừa tội phạm, giữ an toàn cho nhân dân.

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Đặc biệt, phía sau chiến công là những chuyên án với những cuộc đấu trí bền bỉ, đeo bám quyết liệt, triển khai thận trọng, với bản lĩnh và tinh thần không ngại khó, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ. Hành trình dấn thân không ngừng được trao truyền, tiếp nối, làm nên truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an phường Hòa Hưng tuần tra trên các tuyến đường

Sự bình yên không chỉ được tạo nên từ những chiến công, mà còn bắt đầu từ sự gần gũi, lắng nghe và giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ công an có mặt trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, kịp thời giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Màu áo xanh" còn hiện diện trong từng khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, tuyên truyền pháp luật và cảnh báo những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để giúp người dân tạo "sức đề kháng", nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ mình.

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MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN