Xã hội

Màu áo xanh giữ bình yên Thành phố

SGGPO

Từ những ca tuần tra xuyên đêm đến những chuyên án đối mặt với tội phạm nguy hiểm, màu áo xanh của Công an nhân dân luôn hiện diện để giữ bình yên cho cuộc sống. 

Tại TPHCM, cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám sát các tuyến đường, khu dân cư và những địa bàn trọng điểm, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự. Trong mỗi ca trực, mỗi cuộc tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ đều âm thầm góp phần ngăn ngừa tội phạm, giữ an toàn cho nhân dân.

Ban Giám đốc Công an TPHCM trao tuyên dương các gương điển hình trong phong trào thi đua Ba Nhất.jpg
Ban Giám đốc Công an TPHCM tuyên dương các gương điển hình trong phong trào thi đua Ba Nhất

Đặc biệt, phía sau chiến công là những chuyên án với những cuộc đấu trí bền bỉ, đeo bám quyết liệt, triển khai thận trọng, với bản lĩnh và tinh thần không ngại khó, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ. Hành trình dấn thân không ngừng được trao truyền, tiếp nối, làm nên truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

2 - Công an phường Hòa Hưng, Phường Khánh Hội đi tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường (9).jpg
Công an phường Hòa Hưng tuần tra trên các tuyến đường

Sự bình yên không chỉ được tạo nên từ những chiến công, mà còn bắt đầu từ sự gần gũi, lắng nghe và giải quyết những vấn đề ngay từ cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ công an có mặt trong nhiều hoạt động vì cộng đồng, kịp thời giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn.

"Màu áo xanh" còn hiện diện trong từng khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, tuyên truyền pháp luật và cảnh báo những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để giúp người dân tạo "sức đề kháng", nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ mình.

10- Thượng úy Dương Tuấn Kiệt, cán bộ Tổ Bảo vệ An ninh Trật tự ở cơ sở, Công an phường Bình Hòa cùng lực lượng Đoàn viên thanh niên đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền pháp luật, phòng chống các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm cho người dân.jpg
Công an phường Bình Hòa cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tuyên truyền pháp luật, phòng chống các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm cho người dân

>> Hình ảnh Công an nhân dân tham gia giữ bình yên cho Thành phố:

11 - Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra khép kín địa bàn.jpg
Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra khép kín địa bàn
bar 1.jpg
bar 5.jpg
Một chuyên án do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM triệt phá
3 - Công an xã Bình Chánh đi kiểm tra nhà trọ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự và tét ma túy, bóc xóa quảng cáo (5).jpg
Công an xã Bình Chánh kiểm tra nhà trọ, tuyên truyền, kết hợp test ma túy
Điểm giáo dục phòng chống hiểm họa ma túy phường Chánh Hưng, TPHCM (2).jpg
Điểm giáo dục phòng chống hiểm họa ma túy tại phường Chánh Hưng, TPHCM
Công an phường Long Hương triển khai đợt cao điểm cấp căn cước cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt - 1.jpg
Công an phường Long Hương triển khai đợt cao điểm cấp căn cước cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt
DSC_2061.JPG
Các lực lượng Công an TPHCM tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy
Các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định, TPHCM. Ảnh MẠNH THẮNG.jpg
Lực lượng tham gia giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM cùng đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân xóa quảng cáo sai quy định.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Vĩnh Lộc cùng đoàn viên thanh niên ra quân xóa quảng cáo sai quy định
GT (14).jpg
Cán bộ, chiến sĩ PC08, Công an TPHCM hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ, tháng 11-2025
Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 phối hợp với UBND phường Sài Gòn tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, bắt cóc online cho học sinh trường THCS Võ Trường Toản.jpg
Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2 phối hợp với UBND phường Sài Gòn tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, bắt cóc online cho học sinh Trường THCS Võ Trường Toản
735272568.jpg
Tuổi trẻ Công an TPHCM dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Giọt nước, Công viên số 1 Lý Thái Tổ
736172866.jpg
Tin liên quan
MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

Từ khóa

công an màu áo xanh bình yên chuyên án tội phạm chiến công

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn