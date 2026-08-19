Mùa mưa ở Trung bộ và Nam bộ có khả năng kết thúc sớm

El Nino có dấu hiệu mạnh lên, có thể khiến lượng mưa ở Trung bộ và Nam bộ giảm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước ở Trung bộ và xâm nhập mặn sớm tại Nam bộ.

Clip chuyên gia khí tượng cảnh báo El Nino rất mạnh, gây mùa đông ấm, xâm nhập mặn đến sớm và ít bão. Nguồn: Cục Khí tượng - thủy văn cung cấp

Chiều 19-8, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, từ nay đến hết năm 2026, El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh. Bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít hơn trung bình nhiều năm.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-3 cơn có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam.

Theo dự báo do ảnh hưởng El Nino, năm nay có thể ít bão. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Trung bình nhiều năm từ tháng 8 đến tháng 12, có 9,6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trong tháng 9, nắng nóng còn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, từ nay đến tháng 10, mưa vừa, mưa to vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Tháng 11, mưa có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm (thiếu hụt mưa), nhất là từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân và hè thu, cây công nghiệp, nguồn nước tại các hồ chứa và phát điện ở Trung bộ.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, mùa mưa năm nay có khả năng kết thúc sớm. Nguy cơ xâm nhập mặn, mức độ có thể gay gắt hơn trung bình nhiều năm tại Nam bộ.

Do tác động của El Nino, miền Bắc có khả năng trải qua một mùa đông ấm trong thời gian tới. Không khí lạnh từ nay đến cuối năm hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại cũng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

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