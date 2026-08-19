Khởi tố bị can vụ cô gái quốc tịch Hoa Kỳ tố giác bị giao cấu

Chiều 19-8, Công an tỉnh Phú Thọ có thông báo liên quan vụ cô gái quốc tịch Hoa Kỳ tố giác bị giao cấu trái ý muốn, xảy ra vào ngày 5-7 ở xã Thanh Thủy.

Theo thông báo, ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác tội phạm của chị N.T.Q.T. (sinh năm 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cụ thể, chị T. tố giác Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2003, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với chị vào ngày 5-7, tại một căn hộ thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy (thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó làm việc với chị T. và những người liên quan.

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu, để điều tra tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật hình sự.

ĐỖ TRUNG