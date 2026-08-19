Xã hội

Khởi tố bị can vụ cô gái quốc tịch Hoa Kỳ tố giác bị giao cấu

SGGPO

Chiều 19-8, Công an tỉnh Phú Thọ có thông báo liên quan vụ cô gái quốc tịch Hoa Kỳ tố giác bị giao cấu trái ý muốn, xảy ra vào ngày 5-7 ở xã Thanh Thủy.

Theo thông báo, ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác tội phạm của chị N.T.Q.T. (sinh năm 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cụ thể, chị T. tố giác Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2003, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với chị vào ngày 5-7, tại một căn hộ thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy (thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó làm việc với chị T. và những người liên quan.

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu, để điều tra tội “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật hình sự.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Phú Thọ tố cáo hiếp dâm giao cấu tố giác tội phạm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn