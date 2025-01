Năm 2025, Đà Nẵng hướng đến xây dựng mô hình 5G cho sản xuất thông minh

Ông Trần Chí Cường trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng năm 2030. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành đạt 39.888 tỷ đồng, tăng 9,07% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 165 triệu USD, tăng 11,6% so với năm 2023. Kinh tế số đóng góp 20,69% GRDP thành phố; hoàn thành chỉ tiêu trước 2 năm so với Nghị quyết về Chuyển đổi số của thành phố.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là địa phương duy nhất có 14 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số này.

Một số đơn vị phát biểu ý kiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Về dịch vụ công trực tuyến, điểm sáng là ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện các hồ sơ thủ tục hành chính sắp đến hạn, cảnh báo sớm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xử lý kịp thời. So với năm 2023, tỷ lệ hồ sơ xử lý trễ hạn giảm từ 2,63% xuống còn 0,27%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của TP Đà Nẵng cao nhất cả nước, với 95% (trung bình tỉnh, thành là 55%).

Tuy vậy, trong năm vẫn còn những hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin TP Đà Nẵng đầu tư từ những năm 2010 đến nay chưa đáp ứng nhu cầu khi người sử dụng tăng lên, phát sinh dữ liệu nhiều và xu hướng tích hợp của các công nghệ số. Chất lượng, số lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho chuyển đổi số chưa đáp ứng cho công tác trên lĩnh vực an toàn an ninh thông tin, xuất bản.

Năm 2025, ngành TT-TT phấn đấu doanh thu toàn ngành tăng 10-11%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tăng 11-12% so với năm 2024.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong quý I-2025, Sở mới được hợp nhất sẽ có tên gọi là Sở Khoa học, Công nghệ và Truyền thông. Đây là cơ quan nòng cốt để tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Ngành TT-TT tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh phát triển công nghệ số và tính năng động, sáng tạo của khoa học - công nghệ để cùng sớm ổn định tổ chức, xác định các vấn đề mới nhằm hợp lực để phát triển ngành.

Song song đó, cần triển khai nhiệm vụ trọng tâm như đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2; xây dựng Đề án Chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; nâng cấp nền tảng và ứng dụng dùng chung Hệ thống thông tin chính quyền điện tử; xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh Đà Nẵng, phục vụ phòng tránh thiên tai theo hướng thông minh; triển khai mạng 5G bảo đảm vùng phủ sóng phục vụ các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hướng đến xây dựng mô hình 5G Private cho sản xuất thông minh…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng năm 2030 được nhận bằng khen. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ ngành TT-TT năm 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành TT-TT TP Đà Nẵng năm 2024 được nhận bằng khen và giấy khen…

XUÂN QUỲNH