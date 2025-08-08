Trường Hy Vọng cơ sở mới, mái nhà chung nuôi lớn ước mơ

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng

Theo đó, Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19.

Nghi thức khánh thành Trường Hy Vọng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Cơ sở mới của Trường Hy Vọng có tổng diện tích hơn 6.500m2. Công trình gồm hai khối nhà 5 tầng: khu phòng học được thiết kế hiện đại và khu nội trú khép kín với đầy đủ tiện nghi, đảm bảo chất lượng sống và học tập cho học sinh. Bên cạnh đó còn có các phòng chức năng dành cho thư viện, học robotics, âm nhạc, bếp bánh... giúp các em được học tập và thực hành, trải nghiệm đa dạng và phát huy năng lực của bản thân.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, việc sáng lập Trường Hy Vọng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái và triết lý “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, Nhà nước. Hiện TP Đà Nẵng đang xây dựng 6 trường tại các xã miền núi giáp biên giới, và ngành giáo dục cần học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng. Ông Nguyễn Văn Quảng ấn tượng với kỷ luật, tinh thần học tập của học sinh, nhiều em đã trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Y khoa, Sư phạm.

Hàng trăm khách mời cùng học sinh trường Hy Vọng gửi gắm ước mơ qua những chiếc “máy bay giấy” lên bầu trời là một trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc của buổi lễ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ năm nay, các em được học trong môi trường mới, cơ sở vật chất hiện đại, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Đây là mái nhà chung giúp các em thêm sức mạnh để viết tiếp câu chuyện tươi sáng, trở thành người sống đẹp, sống có ích cho đất nước, gia đình và xã hội. Dù Đà Nẵng không phải quê sinh, nơi đây sẽ là nơi các em lớn lên trong vòng tay yêu thương của chính quyền và nhân dân.

XUÂN QUỲNH