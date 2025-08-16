Đà Nẵng ra mắt “Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang” trước thềm năm học mới

Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang là mô hình ý nghĩa đối với nhà trường và các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết, hướng đến mục tiêu “Xã gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn”, nhằm hỗ trợ con em về điều kiện học tập, UBND xã Hòa Vang đã phát động xây dựng mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang cho toàn thể học sinh các trường trên địa bàn xã.

Sau 45 ngày thực hiện, Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang đã có được 551 triệu đồng tiền mua sách và 6.262 quyển sách giáo khoa, đặt tại thư viện các trường thuộc xã quản lý.



Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện trao sách đến các em

Trong năm học 2025-2026 này, xã Hòa Vang sẽ cho mượn 15.171 quyển sách giáo khoa cho 1.254 học sinh là con em nhân dân 8 thôn vùng đồi núi xã Hòa Phú trước đây và cung cấp cho tất cả học sinh là con em các hộ gia đình chính sách, con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, con em đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân chưa mua sách giáo khoa.

“UBND xã Hòa Vang đặt mục tiêu từ năm học 2026-2027 trở đi, tủ sách sẽ đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa cho khoảng 5.000 học sinh trong xã. Hàng năm, người dân mượn sách giáo khoa của xã để con em học tập, sau khi học xong, phụ huynh, học sinh trả lại cho Tủ sách giáo khoa dùng chung để các thế hệ học sinh kế tiếp sử dụng. Từ đó, giúp tiết kiệm được khoản tiền mua sách giáo khoa”, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết.

Nhiều em học sinh người Cơ Tu nhận sách giáo khoa tại chương trình

Em Lê Thị Khánh Vy (dân tộc Cơ Tu, học sinh Trường THCS Ông Ích Đường) không giấu được niềm vui khi được nhận bộ sách giáo khoa trước thềm năm học mới.

Vy cho biết, hoàn cảnh gia đình em thuộc diện khó khăn nên việc để bố mẹ chăm lo, mua đầy đủ sách giáo khoa mỗi năm học cũng trở nên nhọc nhằn.

“Hôm nay, được xã Hòa Vang hỗ trợ bộ sách giáo khoa để vào năm học mới, em thật sự rất vui, rất biết ơn các mạnh thường quân. Em xin hứa sẽ sử dụng sách giáo khoa thật tốt và giữ gìn bộ sách để các bạn, các em khóa sau sẽ tiếp tục được dùng như em”, Vy nói.

Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang được đặt tại thư viện các trường thuộc xã quản lý

Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang là mô hình hết sức ý nghĩa đối với nhà trường và các em học sinh, dễ làm nhưng mang lại hiệu quả tích cực. Đây cũng là cách để toàn dân trong xã chung tay thực hành tiết kiệm, tái sử dụng sách giáo khoa một cách hiệu quả.

