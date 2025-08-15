Đà Nẵng tung nhiều gói kích cầu du lịch, đặt mục tiêu doanh thu gần 30.000 tỷ đồng

Trưa 15-8, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến TP Đà Nẵng các tháng cuối năm 2025 với chủ đề Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới.

Chương trình nhấn mạnh sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch kết hợp ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình nhấn mạnh sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, kết hợp ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm.

Cụ thể, có 5 hoạt động đặc biệt tập trung các chính sách ưu đãi cho du khách; hộ chiếu trải nghiệm; nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn; thu hút khách quốc tế tiếp tục trở lại; chính sách du lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện) và du lịch cưới.

Nổi bật là chương trình Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm mới áp dụng từ ngày 15-8 đến 31-10. Trong đó, dịp lễ Quốc khánh 2-9, miễn vé vào cổng tại các Bảo tàng: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch,…

Chương trình kích cầu có sự đồng hành của hơn 300 tập đoàn, doanh nghiệp, hơn 200 cơ sở kinh doanh, các đơn vị cung ứng giải pháp công nghệ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình trải nghiệm 3 hộ chiếu ẩm thực Đà Nẵng, di sản Đà Nẵng và du lịch Xanh với 30.000 hộ chiếu bản giấy, 30.000 hộ chiếu online với ưu đãi trực tiếp tại từng địa điểm, sưu tầm các con dấu hộ chiếu để nhận quà...

Giảm 50% vé tham quan, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tại Khách sạn New Orient, Cổng trời Đông Giang, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng,… Các khu du lịch đầu tư những tiện ích vui chơi giải trí mới kèm nhiều ưu đãi như Sunworld Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Ký ức Hội An,…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng ra mắt sản phẩm du lịch mới như tour công nghiệp, du lịch y tế – chăm sóc sức khỏe, khám phá vườn cây di sản; tặng hơn 20.000 voucher miễn phí hoặc giảm giá 20-50% nhiều dịch vụ. Chiến dịch “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang” tiếp tục thu hút khách quốc tế từng đến thành phố quay lại, tập trung vào các thị trường trọng điểm và đường bay mới.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ tại chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với chương trình lần này, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng kỳ vọng thu hút hơn 17,3 triệu lượt khách trong năm, doanh thu khoảng 29.900 tỷ đồng. Điểm nhấn gồm chuỗi ưu đãi lớn dịp 2-9 và 5-9, miễn phí hoặc giảm mạnh giá vé tham quan, combo lưu trú – giải trí – ẩm thực; ra mắt “Hộ chiếu di sản” và “Hộ chiếu xanh” nhằm tăng trải nghiệm văn hóa, du lịch bền vững.

XUÂN QUỲNH