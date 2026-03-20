BECAMEX TOKYU khởi công dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK The TEN II

Dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK The TEN II tại khu vực Bình Dương trước đây (nay là phía Bắc TPHCM) có quy mô 374 căn đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chuỗi dự án nhà ở chất lượng cao tại đô thị này.

Ngày 19-3, Công ty TNHH BECAMEX TOKYU chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp MIDORI PARK The TEN II tại Thành phố mới Bình Dương, khu vực phía Bắc TPHCM.

Dự án có quy mô 374 căn hộ, được xây dựng trên diện tích hơn 10.800 m², gồm 14 tầng nổi, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào năm 2028. Đây là dự án tiếp nối MIDORI PARK The TEN – công trình khoảng 300 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Việc gia tăng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, đặc biệt là nhóm chuyên gia, doanh nhân và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại khu vực.

Theo chủ đầu tư, dự án tiếp tục kế thừa định hướng phát triển không gian sống rộng rãi, chất lượng cao, hài hòa với thiên nhiên. Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, sử dụng sàn gỗ toàn phần, hệ thống điều hòa âm trần, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt. Dự án theo concept “Wellness – Sức khỏe toàn diện”, chú trọng vật liệu thân thiện, giảm thiểu tác động đến sức khỏe, đồng thời tăng cường các yếu tố riêng tư, không gian xanh và tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, yoga, phòng chiếu phim, phòng mô phỏng golf.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Fujiwara Hirohisa, Giám đốc điều hành cấp cao của Tokyu Corporation, nhận định Thành phố mới Bình Dương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với định hướng trở thành đô thị khoa học – công nghệ, thu hút lực lượng lao động chất lượng cao.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương (TPHCM) cho biết, việc khởi công dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển đô thị tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hoàn thành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tin của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Chí Trung, thời gian qua, địa phương nhận được sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự án MIDORI PARK The TEN II là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp, đồng thời là một trong những dự án nhà ở tiếp tục hoàn thiện tổng thể khu đô thị TOKYU Garden City tại Thành phố mới Bình Dương.

Lãnh đạo địa phương đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị, triển khai dự án, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao mà còn góp phần hình thành diện mạo mới cho khu đô thị khoa học – công nghệ phía Bắc TPHCM.

Thành phố mới Bình Dương hiện được định vị là trung tâm phát triển mới sau sáp nhập hành chính năm 2025, với định hướng thu hút các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. Hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư mạnh, gồm kế hoạch kéo dài tuyến metro số 1 và các tuyến vành đai, góp phần tăng cường kết nối liên vùng.

Trong tổng thể phát triển đô thị, MIDORI PARK The TEN II thuộc khu đô thị TOKYU Garden City do BECAMEX TOKYU triển khai từ năm 2012 với quy mô khoảng 1.000 ha, bao gồm các phân khu nhà ở, thương mại và dịch vụ. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân tại khu vực.

