Nam bộ tiếp tục mưa dông do gió mùa Tây Nam

Sáng 4-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và có xu hướng ra khỏi Biển Đông.

Lúc 1 giờ ngày 4-6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Cơ quan khí tượng cho biết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trong ngày 5-6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc, đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến ngày 6-6, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông và Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Mặc dù không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, một số chuyên gia khí tượng cho rằng sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có thể tác động gián tiếp đến hoàn lưu khí quyển trong khu vực.

Theo phân tích khí tượng, các xoáy thuận nhiệt đới hình thành trên Biển Đông thường tạo ra vùng hội tụ và hút gió về phía tâm xoáy. Quá trình này có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, gia tăng điều kiện mưa dông.

Sáng 4-6, vùng núi Bắc bộ, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào. Một số nơi mưa trên 50mm như Kim Bon (Sơn La) 60,4mm, U Minh (Cà Mau) 105,2mm và Bắc Ruộng (Lâm Đồng) 53,2mm.

Cơn mưa ở TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối và đêm nay 4-6, Bắc bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong ngày 4-6, Bắc bộ vừa có nắng nóng vào ban ngày, vừa có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, Nam bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng đầu mùa mưa với mưa rào và dông rải rác.

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PHÚC HẬU