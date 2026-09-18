Xã hội

Nam bộ đối diện với mưa lớn kéo dài đến ngày 24-9

SGGPO

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn ở Nam bộ có thể kéo dài hơn so với dự báo trước đó. Từ ngày 18 đến 24-9, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm.

Tối 10-9, mưa lớn gây ngập trên đường Bà Triệu, xã Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Tối 10-9, mưa lớn gây ngập trên đường Bà Triệu, xã Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, rãnh áp thấp đang dịch dần xuống phía Nam và mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Từ ngày 18 đến 24-9, dải hội tụ nhiệt đới có vĩ độ khá thấp, đi qua khu vực Nam Biển Đông và Nam bộ.

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Ảnh vệ tinh khu vực Nam bộ lúc 6 giờ ngày 18-9, chụp lại màn hình

Khối khí biển Tây Thái Bình Dương lấn về phía Tây cũng tác động, làm dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục dịch xuống phía Nam. Nam bộ nhiều mây, nắng yếu gián đoạn. Mưa có thể xuất hiện sớm từ buổi sáng. Từ trưa, chiều đến tối, vùng mưa mở rộng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tại TPHCM và khu vực miền Đông Nam bộ, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Khu vực phía Bắc TPHCM và vùng ven biển có khả năng xuất hiện mưa lớn.

TPHCM đề phòng ngập tại một số điểm trũng thấp, nơi khả năng tiêu thoát nước kém. Khu vực Lâm Đồng và Đồng Nai đề phòng lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

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Hà Nội ngập nước ngày 17-9 do mưa kéo dài nhiều ngày. Ảnh minh hoạ: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết xấu trên khu vực Nam Biển Đông. Ngày 18-9, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1,5-2,5m.

So với nhận định trước đó, thời gian tác động của đợt mưa kéo dài hơn. Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo mưa tập trung từ ngày 18 đến 21-9. Theo cập nhật mới, đợt mưa có thể kéo dài đến ngày 24-9.

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PHÚC HẬU

Từ khóa

dải hội tụ nhiệt đới TPHCM mưa lớn dự báo thời tiết Nam bộ

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