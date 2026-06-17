Nam bộ tiếp tục có mưa dông, Trung bộ còn nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 16-6 và rạng sáng 17-6, khu vực vùng núi Bắc bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm.

Cơn mưa ở TPHCM ngày 16-6. Ảnh: QUỐC ANH

Trong ngày và đêm 17-6, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại khu vực Trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

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