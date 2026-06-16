Phường Phú Thạnh ra quân cắt tỉa cây xanh khi mùa mưa đến

Ngày 16-6, phường Phú Thạnh (TPHCM) ra quân thực hiện đợt cao điểm cắt tỉa, mé nhánh cây xanh đường phố trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh, TPHCM đã bước vào mùa mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và hạ tầng đô thị. Do vậy việc cắt tỉa, hạ thấp độ cao những cây có tán rộng, cây quá cao nằm sát nhà dân, vươn ra lòng đường hoặc ảnh hưởng đến hệ thống điện, viễn thông là hết sức cần thiết.

Lực lượng chuyên trách mé nhánh, tỉa cành tại phường Phú Thạnh

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý kịp thời các cây xanh có dấu hiệu nghiêng, mục ruỗng, chết khô hoặc có nguy cơ bật gốc, gãy đổ do mưa lớn, giông lốc. Công tác thu gom cành, lá cây sau cắt tỉa cũng được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, trả lại mặt bằng thông thoáng, không gây cản trở giao thông.

Việc cắt tỉa cây xanh nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời còn giúp giảm trọng lượng tán cây, hạn chế sức cản gió, qua đó giảm nguy cơ gãy cành, bật gốc trong mùa mưa bão.

THI HỒNG