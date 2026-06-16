Nguyên nhân gây mưa dông ở TPHCM và Nam bộ

TPHCM và nhiều địa phương ở Nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông trong những ngày tới do gió mùa Tây Nam duy trì hoạt động ở cường độ trung bình. Trong khi đó, vùng núi và trung du Bắc bộ bước vào đợt mưa lớn mới, nguy cơ có lũ trên các sông nhỏ.

Chiều 16-6, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước. Ảnh: ANH VŨ

Chiều 16-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo: từ chiều tối nay đến ngày 18-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ bước vào đợt mưa lớn mới, trong khi nắng nóng vẫn duy trì tại nhiều địa phương ở Trung bộ và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 16-6, khu vực Đông Bắc bộ và đồng bằng ven biển đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày tại Mông Dương (Quảng Ninh) 53,6mm, Bằng Mạc (Lạng Sơn) 25,2mm...

Từ chiều tối 16-6 đến ngày 18-6, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối đến sáng hôm sau. Đêm 18-6, khu vực vùng núi Bắc bộ vẫn còn khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến giảm còn 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Mưa ở Nam bộ còn tái diễn

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam bộ và phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông từ chiều tối 16-6 đến ngày 17-6, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng.

Tại TPHCM, tình trạng mưa dông còn tái diễn trong những ngày tới. Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, gió mùa Tây Nam hiện hoạt động ở cường độ trung bình, nền nhiệt ban ngày tại nhiều khu vực vẫn ở mức cao, khoảng 34-35 độ C. Do lượng ẩm còn lại sau đợt mưa của hôm trước đã tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh vào chiều và tối hôm sau, gây mưa dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do mưa lớn ở thượng nguồn (vùng núi), mực nước trên một số sông thuộc Tuyên Quang, Lạng Sơn và Thái Nguyên đang lên. Từ chiều 16-6 đến ngày 18-6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-4m.

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 16-6 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước. Ảnh: ANH VŨ

Chiều 16-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng liên tiếp phát các bản tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển; cảnh báo nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá tại Hà Nội và khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Cơ quan khí tượng nhận định sơ bộ, mưa lớn tại Bắc bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 19-6, sau đó nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ từ khoảng ngày 20-6.

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Trung bộ: Nắng nóng kéo dài

Trái ngược với diễn biến mưa tại Bắc bộ, ngày 16-6 khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Một số nơi có nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C như Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ C, TP Đà Nẵng 37,1 độ C, Tam Kỳ 38,1 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,2 độ C, Tuy Hòa 38,2 độ C.

Ngày 17-6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 18-6, phạm vi nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20-6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

PHÚC HẬU