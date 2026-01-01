Tạo đà bứt phá

Cuối năm 2025, TPHCM công bố danh mục 21 dự án trọng điểm dự kiến khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là danh mục công trình, mà là thông điệp hành động rõ ràng về một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của tăng tốc và bứt phá.

Từ các dự án hạ tầng chiến lược kết nối vùng đến những công trình phục vụ trực tiếp đời sống dân sinh, thành phố thể hiện quyết tâm đầu tư có trọng tâm, tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy hiệu quả và khả năng lan tỏa làm thước đo. Những dự án này chính là điểm xuất phát cho khí thế ra quân ngay từ đầu năm 2026.

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 cho thấy TPHCM đã tích lũy được nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn tăng tốc. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; quy mô GRDP vượt mốc 3 triệu tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 8.944 USD; thu ngân sách khoảng 785.000 tỷ đồng, vượt dự toán; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 8,9 tỷ USD. Cùng với đó là quá trình rà soát, tháo gỡ nhiều vướng mắc kéo dài trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch và thủ tục hành chính, từng bước giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố đang có điều kiện thuận lợi hơn khi khung cơ chế, chính sách ngày càng thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, các nghị quyết và chương trình lớn cơ bản đã đầy đủ. Vấn đề then chốt lúc này không còn nằm ở chủ trương, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Yêu cầu được đặt ra là chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ các dự án và công việc đầu tiên.

Trên tinh thần đó, TPHCM xác định các mục tiêu trọng tâm cho năm 2026: tăng trưởng GRDP trên 10%; GRDP bình quân đầu người khoảng 9.800 USD; kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP; tăng tỷ lệ chi cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những mục tiêu cao, đòi hỏi nỗ lực lớn, càng đòi hỏi kỷ luật hành động và hiệu quả thực chất. Tốc độ phải đi cùng chất lượng; quyết tâm phải được đo bằng kết quả cụ thể.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội XIV của Đảng, việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là đòn bẩy thể chế quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển cho thành phố, đồng thời góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn mới.

Song hành với hoàn thiện thể chế là yêu cầu nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại. Việc tiếp tục xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch đô thị và các dự án cụ thể được đặt trong tổng thể nhiệm vụ giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Sự đồng thuận xã hội chính là nền tảng vững chắc cho mọi chương trình phát triển.

Cùng với đó, công tác cán bộ tiếp tục giữ vai trò then chốt. Bố trí đúng người, đúng việc; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện là yêu cầu không thể trì hoãn. Bộ máy phải chuyển động nhanh hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn tăng tốc.

Năm 2026 mang ý nghĩa của một năm “ra quân”. Những chuyển động mạnh mẽ ngay từ đầu năm, những công trình khởi công đúng tiến độ, những kết quả cụ thể từ những tháng đầu tiên sẽ là thước đo rõ ràng cho quyết tâm và năng lực hành động của cả hệ thống. Khi thể chế vận hành thông suốt, bộ máy hành động kỷ cương và nguồn lực được khơi thông đúng hướng, TPHCM sẽ tạo đà bứt phá vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

