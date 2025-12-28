Văn hóa Việt trong dòng chảy thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội là dịp nhìn lại những nỗ lực bền bỉ của xã hội trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh những con số tăng trưởng, những công trình, sáng kiến cụ thể, có một dòng chảy âm thầm nhưng bền vững là sức mạnh tinh thần được nuôi dưỡng từ văn hóa, nghệ thuật. Trong dòng chảy ấy, vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng rõ nét.

Một năm qua, đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam chuyển động mạnh mẽ. Những concert quy mô lớn thu hút hàng vạn khán giả như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Tổ quốc trong tim... đã trở thành hiện tượng xã hội, là món ăn tinh thần quen thuộc và dần trở thành không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng.

Điện ảnh cũng tạo dấu ấn với Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé; người xem phải xếp hàng đến rạp để chờ suất Tử chiến trên không... Sự lựa chọn của khán giả cho thấy nhu cầu thưởng thức đang thay đổi. Người xem tìm đến những câu chuyện có chiều sâu, có bản sắc, chạm được vào cảm xúc chung của xã hội.

Dấu ấn của lớp nghệ sĩ trẻ cũng ngày càng rõ nét. Họ bước ra thế giới bằng chính ngôn ngữ văn hóa Việt, tự tin và có bản sắc. Phương Mỹ Chi mang âm hưởng dân gian đến các sân chơi quốc tế một cách tự nhiên, gần gũi và tỏa sáng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Phương Mỹ Chi được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, khẳng định hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và những đóng góp tích cực của cô trong suốt nhiều năm qua. Cô là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ chuẩn chỉnh với nghề, bền bỉ cống hiến và không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc.

Đặc biệt, trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm nay có nhiều gương mặt nghệ sĩ như NSND Xuân Bắc, NSND Tống Toàn Thắng, NSƯT Vành Khuyên, diễn viên Việt Hoa... Điều đáng quý là ở mỗi sân khấu, các nghệ sĩ luôn để lại dấu ấn riêng. Họ không phô trương, không chạy theo trào lưu. Bản lĩnh nghề nghiệp, sự chín muồi và thái độ nghiêm cẩn khi làm nghề giúp họ chinh phục công chúng trong thời gian dài. Những ca khúc quen thuộc, qua giọng hát từng trải, trở nên lắng đọng hơn. Khán giả tìm thấy ở đó chất nghệ thuật và cảm giác được nâng đỡ về tinh thần.

Chính sự tiếp nối giữa các thế hệ đã tạo nên dòng chảy liền mạch của đời sống nghệ thuật. Nghệ sĩ trẻ mang đến nguồn năng lượng mới. Nghệ sĩ đi trước giữ vai trò định hướng. Họ cùng nhau tạo nên một không gian sáng tạo đa sắc, nơi giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để văn hóa Việt giữ được bản sắc trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Thành công của họ không ồn ào, nhưng đủ chất để tạo niềm tin cho công chúng vào nghệ thuật. Những nỗ lực ấy góp phần làm giàu “sức mạnh mềm” của quốc gia. Khi một ca khúc, một bộ phim hay một chương trình nghệ thuật được đón nhận, hình ảnh Việt Nam cũng theo đó lan tỏa gần gũi hơn, sâu sắc hơn.

Ở góc nhìn thi đua yêu nước, văn nghệ sĩ đang góp sức theo cách riêng của mình. Công việc của họ là gieo cảm xúc, gìn giữ văn hóa, khơi gợi niềm tự hào, góp phần giữ cho xã hội một nền tảng tinh thần lành mạnh. Mỗi tác phẩm tử tế là một hành động thi đua thầm lặng nhưng bền bỉ. Trong bối cảnh thông tin tốt xấu lẫn lộn có thể lan truyền nhanh, vai trò ấy càng trở nên quan trọng. Khi nghệ sĩ chọn cách chia sẻ điều tích cực, lan tỏa lối sống nhân văn, họ giúp định hình thái độ xã hội. Sự tử tế, nếu được lặp lại đủ nhiều, sẽ trở thành thói quen. Đó là nền tảng của đoàn kết, của niềm tin và khát vọng chung.

VĨNH XUÂN